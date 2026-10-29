Quelques jours seulement après avoir perdu la course au Ballon d'Or 2026 face à Harry Kane, Kylian Mbappé et Lamine Yamal se retrouvent dans une nouvelle compétition pour le trophée du meilleur joueur de la Liga au mois d'octobre, dans un duel qui prend une dimension supplémentaire après leur déception lors de la dernière cérémonie.

La Ligue espagnole a annoncé la nomination de Mbappé, la star du Real Madrid, et de Yamal, l'ailier du Barça, pour ce trophée, aux côtés de Gonçalo Guedes, joueur de la Real Sociedad, Álex Grimaldo, joueur de l'Atlético de Madrid, et Matías Dituro, gardien de but de l'Elche.

Harry Kane avait remporté le Ballon d'Or 2026, devançant Mbappé et Yamal, qui sont arrivés derrière lui dans la course au trophée individuel le plus prestigieux du football mondial.

Mbappé plus prolifique en octobre

Mbappé est entré dans la course au joueur du mois fort de statistiques solides, après avoir inscrit quatre buts en trois matches de Liga au mois d'octobre, poursuivant ainsi son éclat sous le maillot du Real Madrid.

Ses moments les plus marquants ont été un doublé face au Séville, puis un autre doublé dans les cages du Barça lors du Clásico qui s'est terminé par la victoire du club madrilène sur le score de 2-1 au stade Spotify Camp Nou.

Avec ces buts, l'attaquant français a porté son total à 11 buts en Liga cette saison, auxquels s'ajoutent deux passes décisives, portant l'ensemble de ses contributions à 13 buts, et occupe la deuxième place au classement des buteurs derrière Raphinha, la star du Barça, qui a inscrit 13 buts.

Les buts de Mbappé ont aidé le Real Madrid à enchaîner trois victoires consécutives en championnat au mois d'octobre, et à réduire l'écart avec le Barça, leader, à trois points, le club madrilène revenant ainsi en force dans la course au titre.

Yamal rivalise avec des statistiques remarquables

De l'autre côté, Yamal entre dans la compétition après avoir inscrit un but et délivré deux passes décisives en trois matches de Liga au mois d'octobre, atteignant ainsi trois contributions directes aux buts durant le mois.

Malgré la supériorité de Mbappé en termes de nombre de buts et de contributions directes durant la période mentionnée, la nomination de Yamal reflète sa présence continue parmi les plus grandes stars de la compétition, au vu de son rôle offensif avec le Barça et de sa concurrence pour les trophées individuels.

Sur l'ensemble de la saison, Yamal a inscrit huit buts et délivré six passes décisives en Liga, pour un total de 14 contributions offensives, contre 11 buts et deux passes décisives pour Mbappé, soit un total de 13 contributions.

Une occasion de se rattraper après le Ballon d'Or

Le trophée du joueur du mois représente une nouvelle occasion pour le duo de compenser la perte du Ballon d'Or, après que le grand trophée est revenu à Kane, malgré le niveau affiché par les stars du Real Madrid et du Barça la saison dernière.

Yamal avait remporté le trophée Kopa du meilleur jeune joueur, tandis que Mbappé cherche à transformer son éclat devant le but en un nouveau trophée individuel, après avoir déjà perdu le prix du joueur du mois en septembre au profit de Raphinha.

Alors que Mbappé domine au bilan des buts d'octobre, Yamal possède un léger avantage dans le total des contributions offensives sur la saison jusqu'à présent.

La compétition reste ouverte jusqu'à l'annonce du lauréat du trophée, au moment où la lutte se poursuit entre le Real Madrid et le Barça pour la tête de la Liga.