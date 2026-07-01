Après avoir laissé filer Mahrez, Al-Ahly s’active pour recruter Mohamed Salah

L'Al-Ahli saoudien a entamé les démarches pour recruter la star égyptienne Mohamed Salah, dans le cadre de l'un des transferts les plus attendus du marché estival, suite au départ officiel de l'Algérien Riyad Mahrez.

Selon Sky Sport, les dirigeants d’Al-Ahli ont déjà pris contact pour connaître les modalités sportives et financières d’un éventuel transfert du capitaine des Pharaons, dans le cadre de la stratégie du club visant à renforcer son attaque avant le début de la nouvelle saison.

Cette démarche fait suite à l’accord conclu avec Riyad Mahrez pour une résiliation anticipée de son contrat, une opération estimée à environ 14,5 millions d’euros qui libère le joueur de toute obligation envers le club.

Selon la chaîne, le départ de Mahrez impose de recruter une nouvelle star capable de porter l’attaque. Si le nom de l’Allemand Karim Ademi est également évoqué, celui de Mohamed Salah occupe une place à part dans les esprits des dirigeants.

Pour l’instant, le club s’est contenté de prendre la température auprès de l’entourage de l’attaquant et de recueillir ses exigences sportives et financières, sans entrer dans une phase avancée de négociation.

Mohamed Salah figure depuis plusieurs années sur les tablettes des clubs saoudiens, qu’il s’agisse d’Al-Ittihad ou d’Al-Hilal, ce qui fait de son dossier l’un des plus attendus de ce mercato estival.

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