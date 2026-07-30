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Après avoir insulté ses coéquipiers : Neymar vit la semaine la plus étrange de sa carrière

Neymar
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Santos FC vs Chapecoense AF
Chapecoense AF
Serie A
Brésil

Bagarre et hommage en peu de temps

Dans une scène paradoxale qui a enflammé la polémique au Brésil, le club de Santos a honoré sa légende Neymar en lui érigeant une statue au sein du musée du club, quelques jours seulement après son coup de colère contre ses coéquipiers, qu'il a insultés à la mi-temps du match face à Chapecoense.

Neymar a publié des photos de la nouvelle statue sur ses comptes de réseaux sociaux, écrivant en commentaire : « J'ai vraiment été surpris aujourd'hui, c'est un immense honneur d'être honoré par Santos et de faire partie de l'histoire de ce club prestigieux. »

Cet hommage intervient au moment où le journal brésilien « Globo Esporte » a révélé les coulisses choquantes de ce qui s'est passé dimanche dernier, lorsque Neymar a explosé de colère contre ses coéquipiers dans le vestiaire à la mi-temps du match, malgré l'avance de l'équipe grâce à un but qu'il avait lui-même inscrit.

Le journal a précisé que Neymar s'en est pris à son coéquipier João Ananias et a remis en question ses capacités, ce qui a provoqué une vive tension qui s'est répercutée sur la performance de l'équipe, laquelle a gâché son avance et a encaissé deux buts en 10 minutes, dont l'un marqué par Ananias contre son camp.

De son côté, Neymar a justifié son comportement en déclarant : « Je suis le capitaine et j'ai le droit de parler », reconnaissant sa frustration après le match nul contre Chapecoense, mais niant avoir insulté son coéquipier Gabriel Bontempo en affirmant : « C'est mon fils. »

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