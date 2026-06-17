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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après avoir inscrit un hat-trick face à l’Algérie, Lionel Messi a déclaré s’inspirer des plus fervents supporters du Real Madrid

Argentine vs Algérie
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Algérie
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L. Messi
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É.-U.

Léo refuse de fixer une date pour sa retraite : « Je vais rester »

Lionel Messi est entré dans l’histoire lors du premier match de l’Argentine à la Coupe du monde 2026. Auteur d’un triplé face à l’Algérie (3-0) tôt ce mercredi matin, il a égalé le record de l’Allemand Miroslav Klose avec 16 buts marqués en phase finale.

Interrogé sur sa performance alors qu’il s’apprête à fêter ses 39 ans le 24 juin, et invité à révéler le secret de sa capacité à maintenir un niveau de jeu aussi élevé malgré son âge, il a déclaré s’inspirer d’une autre légende, cette fois du tennis : Rafael Nadal, désormais retraité.

Dans des propos rapportés par le journal Mundo Deportivo, il a confié : « J’adore jouer au football, c’est ma passion depuis mon plus jeune âge, et quand je me sens en forme, je donne le meilleur de moi-même. »

« En stage avec l’équipe d’Argentine, nous regardons actuellement la série sur Rafa Nadal (RAFA), et je m’identifie beaucoup à lui. Nous sommes très similaires : je veux toujours donner le meilleur de moi-même, me sentir en forme et prendre du plaisir sur le terrain », a-t-il ajouté.

Nadal, grand supporter du Real Madrid – rival historique du FC Barcelone où Messi a écrit les plus belles pages de sa carrière –, apprécie particulièrement cet état d’esprit.

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Enfin, interrogé sur son avenir, l’Argentin a été clair : « Tant que je le pourrai et que je serai en forme, je continuerai. »

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