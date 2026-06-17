Après avoir inscrit un doublé face à l’Irak, Erling Haaland a déclaré : « Harry Kane et Kylian Mbappé sont meilleurs que moi. »

Erling Haaland a refusé de se considérer comme le meilleur buteur du monde, bien qu'il ait mené son équipe nationale à une victoire 4-1 contre l'Irak en marquant deux buts lors de ses débuts en Coupe du monde.

Avec désormais 57 buts en 51 sélections, il a affirmé être très fier d’avoir disputé son premier match en Coupe du monde et d’avoir contribué à la première victoire de la Norvège dans la compétition depuis 28 ans.

L’attaquant de Manchester City a confié à la FIFA après la rencontre, ce mercredi matin : « C’est bien sûr un sentiment formidable, et je suis extrêmement fier d’avoir disputé mon premier match en Coupe du monde, et que la Norvège ait remporté son premier match dans cette compétition depuis 28 ans. »

Il a décrit ses deux buts en ces termes : « Mon premier but était beau, et le second encore plus beau. C’est donc formidable, et je suis fier que nous ayons réussi à prendre un bon départ. »

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Bien que l’entraîneur Ståle Solbakken l’ait félicité et qualifié de meilleur buteur du monde, l’attaquant de Manchester City a fait preuve de modestie : « Je pense faire partie des meilleurs, mais je ne suis pas celui qui a marqué le plus de buts cette saison ; donc, statistiquement, je ne suis pas le meilleur. »

Il ajoute : « Je pense qu’Harry Kane et Kylian Mbappé ont marqué plus de buts que moi, donc non, je ne suis pas le meilleur. »

Haaland a par ailleurs salué sa relation avec Solbakken, soulignant que le duo avait réussi à établir une solide complicité depuis que l’entraîneur avait pris les rênes de la sélection.

Le joueur de 25 ans a déclaré : « Nous avons développé une bonne relation et nous avons réalisé de bonnes performances sur le terrain, c’est ce qui compte le plus. »

Haaland a inscrit 38 buts avec Manchester City lors de la saison 2025-2026, et 51 de ses 57 réalisations en sélection sous les ordres de Solbakken.

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