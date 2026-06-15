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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après avoir inscrit un but de classe mondiale, Imam Ashour a été désigné homme du match entre l’Égypte et la Belgique

Belgique vs Egypte
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Un but spectaculaire de la star des Pharaons

Imam Ashour, la star de l’équipe d’Égypte, a été désigné homme du match après avoir guidé les Pharaons vers un précieux match nul 1-1 face à la Belgique lors de l’ouverture des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain a livré l’une de ses meilleures performances sous le maillot des Pharaons, ouvrant le score dès la 19e minute d’une frappe puissante des 20 mètres qui a surpris Thibaut Courtois et offert l’avantage à l’Égypte en première période.

Sa frappe remarquable, que le site de statistiques Squawka a qualifiée en direct de « peut-être le plus beau but du tournoi jusqu’à présent », a ébloui les observateurs du monde entier et n’a laissé aucune chance à Thibaut Courtois.

Si les Belges ont égalisé en seconde période grâce à un csc de Mohamed Hani, la performance d’Imam Ashour lui a valu d’être désigné en tête pour le titre d’homme du match.

Ce but marque l’histoire : il s’agit de la première réalisation internationale d’Ashour sous le maillot pharaonique. Il devient ainsi le quatrième Égyptien à marquer en Coupe du monde, après Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani et Mohamed Salah.

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Les Pharaons décrochent ainsi un point précieux face au favori du groupe D et abordent avec plus de sérénité leurs deux prochaines rencontres face à l’Iran puis la Nouvelle-Zélande.

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