Après avoir fait taire les critiques, Dembélé adresse un message à Enrique

Ousmane Dembélé a répondu, de manière concrète, aux critiques qui l'ont visé cette saison, et ce lors du match de son équipe face au Slovan Bratislava, en ouverture de son parcours en Ligue des champions.

Ousmane a inscrit un doublé et délivré deux passes décisives lors de la large victoire sur le score de 6-1, faisant taire les critiques et récoltant de grands éloges, bien qu'il ait été remplacé après 64 minutes de jeu.

Après avoir été remplacé en première période face à Rennes, avoir manqué la rencontre contre Lille et n'avoir disputé que vingt minutes face à Monaco, Ousmane Dembélé connaissait un début de saison quelque peu irrégulier jusqu'à la soirée de mercredi.

Mais il a dissipé tout doute initial par une prestation remarquable face au Slovan Bratislava. Et bien que l'équipe adverse n'ait pas figuré parmi les meilleures formations de la compétition, Dembélé a affiché l'entrain requis, à travers ses déplacements, ses permutations de position, ses deux buts, quelques occasions gâchées et ses deux passes décisives pour Ferran Torres.

Dans un entretien avec la chaîne « Canal+ » après la rencontre, Ousmane a adressé un message à son entraîneur Luis Enrique en déclarant : « Bien sûr. Après un début assez difficile où je n'ai pas beaucoup joué... je n'ai joué que 20 ou 45 minutes, il n'était pas facile de revenir. Aujourd'hui, je suis content, j'ai assez d'énergie pour jouer 60 minutes. Il fallait gagner car nous avions mal commencé la saison, et nous avions besoin d'un départ solide en Ligue des champions. »

Et de poursuivre : « Nous sommes contents, et je suis content de ma prestation aussi. Nous devons aussi remonter au classement du championnat, nous devons poursuivre sur cette lancée. »

Interrogé sur son état d'esprit actuel, alors qu'il attend la prolongation de son contrat, il a ajouté : « Eh bien, quand je suis sur le terrain, je n'y pense pas (à la prolongation de mon contrat). J'avais besoin de retrouver ma forme après la Coupe du monde et de courtes vacances. Je me sens de mieux en mieux. J'espère obtenir davantage de temps de jeu pour retrouver mon rythme. Et de même avec l'équipe nationale. »

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Il a enchaîné : « Marquer, faire marquer, gagner, tout ce que j'aime dans le football. Notre début a été mauvais, face à Lens et en championnat aussi, nous avons souffert. Ce fut une soirée magnifique, nous devons continuer sur cette voie et être plus ambitieux. »

Dembélé a ajouté : « Nous avons remporté la Ligue des champions à deux reprises, et chaque équipe veut nous battre. Les nouveaux joueurs doivent aussi apprendre vite. Nous voulons gagner de nombreux matchs et des titres. »