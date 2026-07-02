Après avoir fait ses adieux à la Coupe du monde, Salem Al-Dossari clarifie sa position sur sa retraite internationale

Salem Al-Dossari, capitaine d’Al-Hilal et de l’équipe d’Arabie saoudite, a tranché la question de sa retraite internationale après l’élimination prématurée des siens de la Coupe du monde 2026.

La sélection saoudienne a été éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, terminant dernière du groupe H avec deux points, récoltés après des matchs nuls contre l’Uruguay et le Cap-Vert, puis une lourde défaite 4-0 face à l’Espagne.

Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », le joueur a rejeté l’idée de mettre un terme à sa carrière internationale, contrairement aux appels de certains supporters.

Il entend donc rester à la disposition de la sélection pour les échéances à venir, notamment la Coupe du Golfe et la Coupe d’Asie, que le Royaume accueillera fin 2024 et début 2025.

« El Tornado » a traversé le tournoi sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive, malgré sa présence sur la pelouse lors des trois rencontres de la phase de groupes.

Il n’a pas réussi à prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs saoudiens en Coupe du monde, restant à égalité avec Sami Al-Jaber (trois réalisations chacun).

Il partage toutefois avec Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman et Hussein Abdul Ghani la deuxième place du classement des joueurs saoudiens les plus capés en Coupe du monde, avec neuf rencontres au compteur, à une seule longueur du recordman Mohammed Al-Deayea.