Après avoir été provoqué, la star espagnole reconnaît : « Je ne sais pas comment contenir Ronaldo. »

Onaï Simon, le gardien de l’équipe d’Espagne, a commenté les qualités de Cristiano Ronaldo, le capitaine du Portugal, à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde, lundi.

Dans des propos rapportés par le journal AS, il a déclaré : « Avez-vous un plan particulier pour neutraliser Cristiano ? Le Ronaldo d’aujourd’hui n’est plus celui d’il y a 6 ou 7 ans, au Real Madrid ou au zénith de sa carrière. »

« Mais il faut éloigner Ronaldo autant que possible de la surface de réparation. Lors de la finale de la Ligue des Nations, il n’a reçu qu’un seul ballon dans la surface et l’a converti en but. Il possède toujours cette soif de but enviable, et n’importe quelle équipe rêverait d’avoir un joueur doté d’un tel état d’esprit. »

Il a toutefois conclu : « Je ne pense pas que ce soit la dernière danse de Cristiano Ronaldo ; l’essentiel est de se concentrer sur le match. C’est la clé. »

Il précise : « Ronaldo sait se débrouiller seul dans la surface, se créer des espaces et aller chercher les ballons. Je ne sais pas comment on pourrait le contenir ; sa grande expérience lui permet de comprendre parfaitement ce qu’il doit faire et comment se déplacer. »

Il conclut : « Si Ronaldo entre dans la surface, il devient extrêmement dangereux. Il aime se placer au point de penalty ou se diriger vers le premier poteau. Il anticipe parfaitement ces situations, d’où la nécessité de l’éloigner au maximum de notre surface. »