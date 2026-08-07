L'Olympique de Marseille poursuit la réorganisation de ses finances durant le mercato estival, dans une tentative de réduire sa masse salariale et de dégager de nouvelles ressources, ce qui a poussé la direction à étudier des offres pour le départ de plusieurs joueurs de l'équipe, malgré leur importance sur le plan sportif, avant la fermeture du marché des transferts.

Les mouvements de Marseille interviennent alors que le transfert de l'Argentin Facundo Medina vers le Bayer Leverkusen est proche d'être conclu pour 25 millions d'euros, tandis que le nom du défenseur marocain Nayef Aguerd figure sur la liste des joueurs susceptibles de quitter le Vélodrome, en dépit de son statut de l'un des éléments les plus en vue de l'arrière-garde de l'équipe.

Aguerd avait rejoint Marseille l'été dernier pour 23 millions d'euros, et il est rapidement devenu l'un des piliers de l'équipe. Toutefois, l'intérêt de plusieurs clubs pour ses services a ouvert la porte à son départ, après avoir reçu des offres de clubs du Golfe, notamment d'Al-Sadd au Qatar, en plus d'un intérêt précédent de Rennes avant l'expiration de la clause de résiliation de son contrat, fixée à 15 millions d'euros.

Ces dernières heures ont connu un développement notable dans l'avenir du joueur marocain, après que la Real Sociedad espagnole est entrée en force dans les négociations, profitant de la bonne relation entre les deux parties, en particulier après l'expérience réussie d'Aguerd avec l'équipe lors de son prêt durant la saison 2024-2025.

Selon les informations, le défenseur international marocain a accepté de revenir au club basque, séduit par l'idée de disputer la Ligue Europa et de travailler sous la direction de l'entraîneur Pellegrino Matarazzo, dans un projet sportif qui lui offre une nouvelle occasion de se montrer sur les compétitions européennes.

Marseille et la Real Sociedad sont parvenus à un accord de principe portant sur un transfert d'Aguerd sous forme de prêt assorti d'une contrepartie financière, avec une clause permettant au club espagnol d'acheter ultérieurement le contrat du joueur, dans une opération qui satisfait les objectifs des deux parties : elle offre à Marseille une flexibilité financière, tout en ramenant le défenseur marocain dans un environnement qu'il connaît bien.