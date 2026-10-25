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FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-MARSEILLEAFP
Abobakr El Mokadem
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Après avoir été lié à Milan, Benatia annonce une initiative surprise avec la participation de Samir Nasri

Udinese vs Milan AC
Udinese
Milan AC
Serie A
Ligue 1
M. Benatia
S. Nasri
Italie
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Maroc

Il a quitté Marseille en mai dernier

Le Marocain Mehdi Benatia a franchi un pas qui semble surprenant, au regard des offres qu'il a reçues ces derniers temps.

Benatia, ancien conseiller sportif puis directeur sportif de l'Olympique de Marseille, a quitté son poste en mai dernier, au terme d'une saison particulièrement mouvementée avec le club.


Depuis, l'ancien défenseur central officie comme consultant sportif sur la chaîne Canal+, mais il n'a pas exclu de se lancer dans un nouveau projet dans le monde du football.

Des rapports ont récemment indiqué que le Milan AC étudiait la possibilité de recruter Benatia pour occuper le poste de directeur sportif du club italien.

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25 oct. 2026

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Mais selon le site « Foot Mercato », une nouvelle émission consacrée au football doit être lancée dans les prochaines semaines, et Benatia participera à sa présentation.

 Les deux anciens joueurs Samir Nasri et Mehdi Benatia, qui jouissent d'une grande notoriété médiatique, aux côtés du journaliste Walid Acherchour, ont publié une bande-annonce teaser d'une émission intitulée « Les Affranchis » sur leurs comptes des réseaux sociaux.

L'émission sera diffusée sur la plateforme YouTube, et davantage de détails concernant son format et sa fréquence de diffusion seront annoncés dans les jours à venir, mais tous les indices laissent penser qu'elle proposera des analyses approfondies et des formules bien senties.


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