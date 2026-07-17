Après avoir éliminé l'Angleterre alors qu'elle évoluait en bleu, l'Argentine a officialisé le choix de sa tenue pour la finale de la Coupe du monde

La sélection argentine a tranché la question du maillot qu’elle portera face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche prochain au MetLife Stadium, dans le New Jersey, aux États-Unis.

Selon la chaîne argentine TyC Sports, les « Albicelestes » disputeront la finale dans leur maillot principal à bandes ciel et blanches, accompagné d’un short et de chaussettes blancs. Il s’agit de la même tenue qu’en 2022 au Qatar, lorsque l’équipe avait battu la France aux tirs au but pour remporter la Coupe du monde.

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En demi-finale de cette édition, l’Albiceleste avait pourtant évolué avec son maillot de réserve bleu foncé face à l’Angleterre (2-1).

Cette décision fait suite à l’accord de la Fédération internationale de football (FIFA) qui a validé la requête de la Fédération argentine. alors que l’Angleterre évoluait en blanc, bénéficiant de la priorité au choix des couleurs. Ce bleu porte en outre une forte charge symbolique pour les supporters argentins, puisqu’il rappelle les deux victoires légendaires sur les « Trois Lions » en 1986 et 1998.

Le maillot rayé ciel et blanc, adopté définitivement en 1908 par la Fédération argentine en référence aux couleurs du drapeau national, incarne l’identité traditionnelle de l’équipe.

Le maillot bleu, apparu en 1911 comme tenue de réserve, est depuis devenu le deuxième choix officiel de l’équipe nationale et s’est associé à plusieurs moments historiques marquants, notamment lors des confrontations contre l’Angleterre.

Le short noir, lui, est de loin le plus utilisé dans l’histoire de l’Albiceleste : l’équipe l’a porté lors de ses sacres mondiaux de 1978 et 1986, le short blanc a toutefois fait son retour ces dernières années, symbole des succès de l’ère Scaloni : la Coupe du monde 2022 et les Copa América 2021 et 2024.



