Al-Ahli d'Arabie saoudite a posé son premier jalon avec assurance sur le chemin de la gloire mondiale, après avoir décroché son ticket pour le deuxième tour de la Coupe intercontinentale des clubs 2026, à la faveur d'une précieuse victoire un but à zéro face aux Néo-Zélandais d'Auckland FC lors du match de barrage disputé à Djeddah mercredi soir.

Grâce à ce succès, Al-Ahli s'est offert un rendez-vous bouillant avec les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, champions de la Ligue des champions de la CAF, dans un duel sans partage, programmé le 19 septembre prochain au stade Loftus Versfeld de Pretoria.

Cette confrontation revêt une importance doublée, puisque le vainqueur sera sacré champion de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, s'assurant ainsi une place directe pour la Coupe du Challenge, sur la route du plus grand rêve.

Dans l'autre versant de la compétition, les amateurs de football attendent une affiche de haut calibre, puisque les Mexicains de Toluca, champions de la CONCACAF, affronteront le champion de la Copa Libertadores d'Amérique du Sud le 9 décembre prochain dans le cadre de la Coupe Derby des Amériques, le vainqueur de ce derby devant affronter le champion de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique le 12 décembre en Coupe du Challenge.

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Le vainqueur de la Coupe du Challenge se qualifie pour l'étape ultime et la plus importante, à savoir la confrontation face aux Français du Paris Saint-Germain, champions d'Europe et tenants du titre, en finale de la Coupe intercontinentale des clubs le 16 décembre 2026, tandis que la Fédération internationale de football annoncera ultérieurement le site central hôte des trois derniers matches de la compétition.