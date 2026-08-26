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Après avoir éliminé Auckland : un champ de mines attend Al-Ahli en route vers le choc face à Paris

Al Ahli
Sundowns FC
Arabie saoudite
Afrique du Sud

3 étapes qui tracent la voie

Al-Ahli Saudi a franchi avec assurance ses premiers pas vers la gloire mondiale, après avoir décroché son billet pour la deuxième phase de la Coupe intercontinentale des clubs 2026, à la suite de sa précieuse victoire un but à zéro face aux Néo-Zélandais d'Auckland FC lors du match de barrage disputé à Djeddah dans la soirée de mercredi.

Grâce à ce succès, Al-Ahli a fixé un rendez-vous explosif avec les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, champions de la Ligue des champions d'Afrique, dans une confrontation sans partage, prévue le 19 septembre prochain au stade Loftus Versfeld, dans la ville de Pretoria.

Cette rencontre revêt une importance doublée, puisque le vainqueur sera sacré du titre de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, s'assurant ainsi une place directe en Coupe du Challenge, sur le chemin du plus grand rêve.

Dans l'autre partie du tournoi, les amoureux du ballon rond attendent une affiche de haut calibre, avec la rencontre entre les Mexicains de Toluca, champions de la CONCACAF, et le champion de la Copa Libertadores d'Amérique du Sud, le 9 décembre prochain dans le cadre de la Coupe Derby des Amériques. Le vainqueur de ce derby affrontera le champion de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique le 12 décembre en Coupe du Challenge.

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Le vainqueur de la Coupe du Challenge se qualifie pour la dernière et la plus importante des étapes, avec l'affrontement face aux Français du Paris Saint-Germain, champions d'Europe et tenants du titre, en finale de la Coupe intercontinentale des clubs le 16 décembre 2026. La Fédération internationale de football annoncera ultérieurement le lieu central qui accueillera les trois derniers matches du tournoi.

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