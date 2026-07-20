L'Espagnol Luis de la Fuente a inscrit son nom dans l'histoire du football mondial en conduisant la sélection ibérique à la victoire en Coupe du monde 2026, au terme d'une finale remportée 1-0 face à l'Argentine, réalisant ainsi un exploit personnel sans précédent.

Selon le site spécialisé Skoka, il devient ainsi le sélectionneur le plus âgé à remporter la Coupe du monde : 65 ans et 29 jours, un nouveau record dans l’histoire de l’épreuve.

Cet exploit couronne un parcours brillant de la sélection espagnole, qui a imposé son style à ses adversaires et éliminé l’Autriche, le Portugal, la Belgique puis la France avant de dominer l’Argentine en finale, ramenant ainsi « La Roja » sur le trône du football mondial.

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Son succès ne se limite pas au sacre mondial : il consolide sa place parmi l’élite des entraîneurs en poursuivant la moisson de titres avec la nouvelle génération dorée espagnole, grâce à une philosophie axée sur la possession et un pressing haut qui a redoré le blason de la « Roja ».

De la Fuente inscrit ainsi son nom dans les annales de la Coupe du monde, non seulement pour avoir mené l’Espagne au titre, mais aussi pour être devenu le sélectionneur le plus âgé à soulever le trophée depuis la création de la compétition.