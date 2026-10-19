En moins d'une semaine, la vie du Brésilien Endrick a basculé au Real Madrid, passant d'un joueur incapable de convaincre José Mourinho et relégué sur le banc des remplaçants à un nom susceptible de jouer un rôle central dans le match le plus important de la saison face au Barça.

Ce revirement spectaculaire est intervenu après la victoire écrasante du Real Madrid contre Séville sur le score de 4-1 au Santiago-Bernabéu, lors du premier match sans Vinicius, suspendu pour avoir tiré les cheveux de Saliba face à Villarreal.

Cette soirée, marquée par le brio de l'Ivoirien Diomande, auteur d'un superbe but qui a conquis le cœur du Bernabéu, et par l'éclat du Turc Arda Güler, qui a confirmé sa légitimité dans le onze de départ, a également constitué un nouveau point de départ pour Endrick, qui a commencé à regagner la confiance du staff technique.

Après plusieurs semaines durant lesquelles il était totalement en dehors des plans de Mourinho, selon la radio espagnole « Cadena SER », le jeune attaquant s'est de nouveau imposé avec force comme une option offensive surprise pour le Clasico, profitant de l'absence de Vinicius et de l'incertitude en pointe, se transformant ainsi d'un joueur marginal en atout maître capable de changer le visage du choc.

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Ce scénario a provoqué une profonde division parmi les grands analystes espagnols : alors que le journaliste réputé Javier Herráez estime que Mourinho pourrait se rendre au Camp Nou avec le même onze de départ qui a écrasé Séville, en accordant à Endrick un rôle plus important comme alternative stratégique capable d'exploiter les espaces, le duo Antón Meana et Antonio Romero considère que cette thèse est « exagérée ».

Meana et Romero estiment que le Clasico ne permet pas de prendre le risque d'aligner un joueur qui n'a pas encore convaincu Mourinho à l'entraînement, et que la pression immense du Camp Nou pourrait dépasser les capacités d'un jeune joueur en quête de reconnaissance.

Mais tout le monde s'accorde à dire que le Real Madrid aborde la semaine du Clasico avec un état d'esprit différent. L'équipe qui a balayé Séville, malgré la polémique arbitrale autour de l'action impliquant Güler et Piqué, à propos de laquelle la commission des arbitres a elle-même reconnu que « les caméras de la VAR sont les mêmes que celles de la télévision » et n'étaient pas claires, a prouvé qu'elle disposait d'alternatives offensives variées, et que l'histoire d'Endrick, de l'échec à l'espoir, pourrait bien être le fil conducteur du prochain Clasico.



