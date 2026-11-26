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Il n'avait pas besoin de jouer tous les matchs, ni d'être la première star de l'équipe, pour faire l'événement : il lui suffit d'entrer sur le terrain pour tout changer. Voici Gabriel Jesus, l'attaquant de Barcelone, passé du statut de remplaçant discret à celui de véritable héros, et qui a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Ligue des champions.

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Hier, face aux Azerbaïdjanais de Sabah, le Brésilien a retrouvé le onze de départ après un mois entier d'absence, depuis le match contre le Real Betis au stade de La Cartuja, remporté 5-2 par Barcelone et au cours duquel Jesus avait marqué. Il a récidivé en inscrivant un nouveau but, mais celui-ci n'avait rien d'ordinaire.

Grâce à ce but, Gabriel Jesus a dépassé la légende uruguayenne Luis Suárez, ancien attaquant de Barcelone, au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions, selon les statistiques du quotidien espagnol « Sport ». Suárez en est resté à 27 buts, tandis que Jesus en compte désormais 28, un pas de plus vers la gloire.

Jesus devient ainsi le quatrième Brésilien au classement des buteurs de la plus prestigieuse compétition européenne, devancé seulement par trois grands noms : Kaká, ancienne star du Real Madrid, avec 30 buts, Vinícius Júnior avec 35 buts et Neymar Júnior avec 43 buts.

L'attaquant barcelonais a également devancé la légende Rivaldo, auteur de 27 buts , et au vu de ses performances cette saison, il pourrait bientôt intégrer le top 3 des meilleurs buteurs brésiliens de l'histoire.

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Les 28 buts de Jesus se répartissent entre trois clubs : Manchester City, où il en a inscrit 20 et a vécu ses plus belles années, Arsenal, où il en a marqué six, et désormais Barcelone, où il en a inscrit deux, qui ont toutefois suffi à faire la différence.

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Les chiffres de cette saison confirment que Jesus n'est pas un simple remplaçant, mais une arme secrète entre les mains de l'entraîneur Hansi Flick : il a marqué cinq buts et délivré trois passes décisives en seulement 11 matchs avec Barcelone, soit une contribution décisive toutes les 47 minutes passées sur le terrain. Certes, il ne joue pas beaucoup, mais il est extrêmement efficace et capable de renverser le cours de n'importe quel match dans les moments les plus difficiles.

Malgré les belles performances de Raphinha, Jesus sait qu'il aura sa chance. Flick a déclaré avant le match, en conférence de presse après la rencontre contre Sabah : « Raphinha sait qu'un autre joueur le devance en niveau et réalise d'excellentes performances, mais il est prêt quand j'ai besoin de lui, et c'est une très bonne chose pour l'équipe. »

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Jesus reconnaît lui-même qu'il sait ne pas être titulaire, mais il s'entraîne très dur pour marquer quand les occasions se présentent, et c'est exactement ce qu'il fait chaque fois qu'il joue.

Les occasions vont assurément continuer à se présenter : Barcelone entame une série éreintante de neuf matchs en seulement 27 jours, ce qui offrira davantage de minutes au Brésilien et l'occasion de prouver qu'il mérite une plus grande place dans l'équipe de Flick.

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Au-delà de ses performances sur le terrain, Jesus s'est imposé comme un soutien de poids dans le vestiaire. Toujours proche de Raphinha, il a révélé hier une facette méconnue : celle de protecteur. Il a défendu son coéquipier Balde face aux critiques visant ses dernières prestations : « Ça a été difficile pour lui, mais il a très bien joué et il a un grand talent. »

Gabriel Jesus ne se contente pas de marquer : il protège ses coéquipiers, remonte le moral de l'équipe et prouve à chaque fois que le vrai héros n'est pas celui qui joue toujours, mais celui qui exploite chaque minute qui lui est accordée.