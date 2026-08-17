Le staff technique du club de Trabzonspor a pris une décision au sujet de la star égyptienne Mohamed Salah, après sa première apparition sous les couleurs de l'équipe face à Kasımpaşa.

Le journal turc Haber61 a rapporté que Mohamed Salah se prépare à disputer son premier match en tant que titulaire avec Trabzonspor, puisqu'il devrait débuter dans le onze de départ face au club hongrois du Ferencváros, jeudi prochain, lors du match aller du barrage qualificatif pour la Ligue Europa.

Salah est entré en cours de jeu face à Kasımpaşa, à la 58e minute, et a livré une prestation saluée par le staff technique, notamment sur le plan physique et par ses mouvements offensifs.

Le journal a ajouté que le niveau de Salah lors de ses débuts a dépassé les attentes, puisqu'il a affiché une grande volonté de progresser balle au pied, en plus de ses déplacements dans la surface de réparation et de ses tentatives constantes de combiner le jeu avec ses coéquipiers.

Il a précisé que le staff technique estime que l'entente de Salah avec le reste des joueurs va augmenter progressivement, dans un contexte marqué par l'arrivée d'un grand nombre de nouvelles recrues lors du mercato estival, ce qui nécessite davantage de temps et d'entraînements pour parvenir à la meilleure compréhension sur le terrain.

Il a signalé que Salah a tenté à plusieurs reprises, lors de la rencontre face à Kasımpaşa, de construire une entente avec l'attaquant Paul Onuachu, mais que certains mouvements ne se sont pas concrétisés comme il le fallait, ce que le staff technique s'attend à voir s'améliorer avec le temps.

Le journal a conclu que la participation de Salah face au Ferencváros sera en tant que titulaire selon le plan actuel, le staff technique devant déterminer le nombre de minutes que le joueur disputera durant le match en fonction de sa condition physique.

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