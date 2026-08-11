Dans un nouveau développement au sein du club d'Al-Hilal, il semble que le dossier de l'ailier brésilien Malcom Filipe se dirige vers son épilogue, malgré les affirmations du joueur lui-même, qui avait auparavant assuré rester au club et n'avoir aucune intention de partir.

Des sources exclusives, rapportées par le journal saoudien « Al-Maydan Al-Riyadi », ont révélé que l'entraîneur italien Simone Inzaghi a informé la direction du club de son refus de conserver Malcom la saison prochaine, et a demandé de le vendre avant la fermeture du marché des transferts estival.

La position d'Inzaghi vient contredire directement les récentes déclarations de Malcom, dans lesquelles il avait démenti tout ce qui circulait au sujet de son départ imminent, réaffirmant son engagement envers son contrat et son désir de poursuivre son parcours avec Al-Hilal.

Les sources ont précisé que l'entraîneur italien souhaite recruter un nouvel ailier aux caractéristiques techniques différentes, et que les prochaines heures verront le règlement de ce dossier, dans le cadre du plan de la direction visant à renforcer les rangs de l'équipe avec plus d'une recrue durant le mercato en cours.

La direction d'Al-Hilal aspire à renforcer les rangs de l'équipe avec plus d'une recrue durant la fenêtre des transferts estivale en cours, sur la base d'une volonté du club de se renforcer au cours de la période à venir.

Des rapports de presse avaient indiqué, ces derniers jours, l'existence d'un accord entre Al-Hilal et le club d'Al-Diriyah concernant le transfert de Malcom, au milieu de spéculations autour de l'avenir du joueur avec l'équipe, notamment avec les changements que connaît le club en préparation de la nouvelle saison.

Mais Malcom a choisi de répondre lui-même à l'une des publications qui évoquaient les nouvelles de son départ via la plateforme « X », où il a démenti directement la véracité de ce qui circulait, écrivant : « Fausses nouvelles. Vous êtes des idiots. »

La réponse de l'ailier brésilien vient accroître le flou autour de son avenir, d'autant plus que les rumeurs sur son transfert à Al-Diriyah s'étaient intensifiées ces derniers temps, avant que le joueur ne publie un message clair démentant ces récits.