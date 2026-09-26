Dans sa version rénovée, le stade « Camp Nou » n'est plus seulement une source de victoires pour l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick et un pilier économique vital pour le FC Barcelone : il s'est mué en un symbole qui replace avec force le géant catalan sur le devant de la scène footballistique mondiale.

En effet, après avoir été officiellement choisi à la mi-mois pour accueillir la finale de la Ligue des champions de l'année 2029, un climat d'optimisme et de sérénité règne dans l'ensemble des milieux catalans quant à la possibilité que le stade abrite également le match de la finale de la Coupe du monde 2030, organisée conjointement par l'Espagne, le Portugal et le Maroc.

Les instances catalanes et le FC Barcelone soutiennent ce dossier avec beaucoup d'enthousiasme, s'appuyant sur l'état de préparation et les plans structurels mis en place de longue date par les institutions concernées. Et bien que le choix du stade pour la finale de la Ligue des champions ait accru la dose d'optimisme, la concurrence reste des plus vives avec le candidat le plus en vue et le plus solide, le « stade Hassan-II » de la ville de Casablanca au Maroc, en plus de l'entrée du fief du « Santiago Bernabéu » à Madrid dans le cercle de la compétition.

À ce sujet, Berni Álvarez, ministre des Sports du gouvernement catalan, a commenté lors de ses récentes déclarations à l'émission « Tot Costa », selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca », en ces termes : « Le Camp Nou est le meilleur théâtre qui soit pour accueillir la finale. Je ne parle pas par simple optimisme, mais je m'appuie sur une réalité tangible ; car je crois que le Spotify Camp Nou représente l'écrin idéal pour la finale du Mondial 2030. »

Et Álvarez a ajouté, précisant l'ampleur de la coordination : « Nous avons accompli jusqu'ici un travail exceptionnel grâce à une coordination étroite avec la mairie de Barcelone et le club, et ce d'une manière posée, loin du tapage que suivent les autres. »

Le ministre régional a exprimé sa fierté quant aux démarches accomplies, tout en laissant entendre que la décision finale pourrait être influencée par d'autres facteurs sortant du cadre de la qualité technique du dossier présenté, déclarant : « Nous aurons nos chances, car cela est lié au fait d'être au bon endroit au bon moment. Peut-être que la décision ne dépendra pas entièrement de l'ampleur de nos efforts, ce qui pourrait paraître injuste, mais je suis extrêmement heureux de chaque étape que nous avons franchie jusqu'à présent, car nous avançons sur la bonne voie. »

En revanche, la Fédération internationale de football (FIFA) n'a pas encore annoncé la décision finale concernant l'identité du stade de la finale, malgré les déclarations fermes faites par Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, dans lesquelles il a affirmé que le match de clôture se disputerait au « stade Hassan-II » de Casablanca ; un stade actuellement en construction en vue d'une inauguration fin 2027, doté d'une capacité d'accueil pouvant atteindre 115 000 spectateurs, qui en ferait le plus grand stade au monde.

Beaucoup estiment, dont José Luis Martínez-Almeida, maire de Madrid, que le stade marocain est le mieux placé pour l'emporter ; il a en effet déclaré plus tôt cette semaine : « Je ne suis pas optimiste quant à la tenue de la finale au Santiago Bernabéu, car je pense que le Maroc se bat avec acharnement et manœuvre à des niveaux politiques et institutionnels influents pour y parvenir. »

Ces indices n'ont toutefois pas entamé la détermination du club catalan, puisque Joan Laporta, président du FC Barcelone, a insisté dans ses déclarations à l'émission « Què t'hi jugues » sur la légitimité de son stade, affirmant avec confiance : « La finale de la Coupe du monde ne devrait se disputer ni à Casablanca ni à Madrid, mais c'est la pelouse du Camp Nou qui doit l'accueillir. »

Et Laporta a poursuivi pour étayer son propos : « Je dis cela pour une raison évidente liée à la capacité, qui atteint 105 000 spectateurs, et je pense que la FIFA prendra ce facteur en considération. En outre, la finale du Mondial s'est déjà tenue au Bernabéu en 1982, et avec tout le respect que nous devons au Maroc, la finale de 2030 doit être jouée par l'Espagne sur son sol en tant qu'ancienne championne du monde. »