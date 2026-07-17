L’attaquant colombien John Durán, actuellement sous contrat avec le club saoudien Al-Nassr, s’apprête à rejoindre Benfica Lisbonne. Il a décliné deux propositions de formations engagées en Ligue des champions, privilégiant le projet sportif de l’entraîneur Marco Silva.

Selon le journal portugais « Record », le prêt de Durán à Benfica en est aux dernières étapes. Après plusieurs jours de négociations intensives, les discussions entre le club portugais et Al-Nassr ont franchi une étape décisive, et il ne reste plus que quelques détails salariaux à régler pour officialiser le transfert.

L’attaquant colombien touche en effet un salaire très élevé, supérieur au plafond salarial en vigueur chez les Lisboètes, ce qui a poussé les deux clubs à négocier un mécanisme de partage de cette charge. Selon les informations recueillies par le journal portugais, Al-Nasr prendra en charge une grande partie du salaire du joueur, ce qui permet de lever le principal obstacle qui empêchait la conclusion de l’accord.

Les deux clubs et le joueur s’activent pour finaliser l’opération au plus vite, Benfica considérant l’international colombien comme la pièce manquante de son attaque. Mario Branco, le directeur sportif des Aigles, s’est même déplacé pour rapprocher les positions et accélérer la conclusion du dossier.

L’attaquant colombien, cible de longue date du club lisboète, devrait intégrer les entraînements dès lundi prochain, conformément à l’objectif fixé par la direction encarnada. Un accord qui s’apparente à une opportunité de marché majeure pour Benfica.