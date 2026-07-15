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Après avoir critiqué l'arbitrage, De la Fuente met Deschamps dans l'embarras avec des propos cinglants

France vs Espagne
France
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L. de la Fuente
D. Deschamps
France
Espagne
É.-U.

L'entraîneur des Matadors répond…

Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, a répondu à Didier Deschamps, son homologue français, au sujet des critiques adressées à l’arbitrage après la défaite 2-0 de mardi dernier en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Dans ses déclarations d’après-match, Deschamps a déclaré : « Je vais simplement poser une question… L’arbitre avait-il le niveau requis pour diriger un match de demi-finale de Coupe du monde ? Je ne répondrai pas à cette question, mais il y a eu de nombreuses situations controversées. »

Il a ajouté : « Si je parle de l’arbitre maintenant, on dira que je cherche des excuses parce que nous avons perdu, mais je répète la même question : l’arbitre était-il qualifié pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? ».

Il a poursuivi : « Le penalty n’était pas le seul sujet de controverse, il y avait d’autres éléments également. Je n’ai aucun problème personnel avec l’arbitre, mais tout le monde peut se poser cette question. »

Interrogé sur ces propos, Luis de la Fuente a rétorqué en conférence de presse : « Quand les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, on trouve toujours une excuse. »

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Il a ajouté, selon le site français « Foot Mercato » : « Parfois, ce qui s’est passé aujourd’hui nous a rappelé notre match contre l’Uruguay (en phase de poules). Mais si c’est comme le dit Deschamps, nous sommes déjà passés par là. »

Il a poursuivi : « En effet, un de nos buts a été annulé. Je ne souhaite pas m’étendre davantage sur le sujet, mais il est clair que nous avons traversé des moments difficiles avec l’arbitrage. Cela nous a rappelé notre match contre l’Uruguay : plusieurs situations nous ont fait sentir lésés, l’arbitre s’est montré bien trop indulgent sur de nombreuses interventions. Nous avons déjà connu une situation très désagréable contre l’Uruguay ; ce n’était pas juste.

Il a conclu : « Je demande simplement que tout le monde progresse : l’arbitrage et la technologie de la vidéo (VAR). »

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