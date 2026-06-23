Après avoir battu le record historique, Klose adresse un message spécial à Messi

La star argentine Lionel Messi a consolidé son statut de légende du football en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avec 18 réalisations, grâce à son doublé lors de la victoire 2-0 contre l’Autriche, lundi soir.

Cet exploit a poussé la légende allemande Miroslav Klose, ancien détenteur du record, à féliciter publiquement Messi en lui rendant un hommage chaleureux, et à accepter avec un grand esprit sportif que son propre record soit battu. après avoir été le seul joueur de la Mannschaft à détenir ce record lors de la Coupe du monde 2014, notamment grâce à son but lors de la victoire historique des « Maschinen » face au Brésil (7-1) en demi-finale.

Dans une déclaration accordée au journal allemand « Süddeutsche Zeitung », Klose a affirmé : « Pour moi, Lionel Messi est le meilleur footballeur de tous les temps. Félicitations, champion ! », qualifiant la star argentine de « génie ».

Ce passage de flambeau symbolique s’est matérialisé lors de la Coupe du monde 2026 : Messi a d’abord rejoint le total de Klose grâce à un triplé face à l’Algérie, puis il a pris les commandes du classement en inscrivant un doublé décisif contre l’Autriche (2-0).

Klose avait déjà exprimé son immense admiration pour Messi, assurant qu’il s’attendait à voir le record tomber et se réjouissant que ce soit la star argentine qui l’établisse. Il a conclu : « Ce record allait être battu tôt ou tard, et je suis très heureux que ce soit Messi qui l’ait battu. »