Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Après avoir battu le record historique, Klose adresse un message spécial à Messi

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde
L. Messi
M. Klose
Argentine
Autriche
É.-U.
Allemagne

Klose rend hommage à Messi après avoir battu son record en Coupe du monde

La star argentine Lionel Messi a consolidé son statut de légende du football en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avec 18 réalisations, grâce à son doublé lors de la victoire 2-0 contre l’Autriche, lundi soir.

Cet exploit a poussé la légende allemande Miroslav Klose, ancien détenteur du record, à féliciter publiquement Messi en lui rendant un hommage chaleureux, et à accepter avec un grand esprit sportif que son propre record soit battu. après avoir été le seul joueur de la Mannschaft à détenir ce record lors de la Coupe du monde 2014, notamment grâce à son but lors de la victoire historique des « Maschinen » face au Brésil (7-1) en demi-finale.

Dans une déclaration accordée au journal allemand « Süddeutsche Zeitung », Klose a affirmé : « Pour moi, Lionel Messi est le meilleur footballeur de tous les temps. Félicitations, champion ! », qualifiant la star argentine de « génie ».

Ce passage de flambeau symbolique s’est matérialisé lors de la Coupe du monde 2026 : Messi a d’abord rejoint le total de Klose grâce à un triplé face à l’Algérie, puis il a pris les commandes du classement en inscrivant un doublé décisif contre l’Autriche (2-0).

Klose avait déjà exprimé son immense admiration pour Messi, assurant qu’il s’attendait à voir le record tomber et se réjouissant que ce soit la star argentine qui l’établisse. Il a conclu : « Ce record allait être battu tôt ou tard, et je suis très heureux que ce soit Messi qui l’ait battu. »

Coupe du monde
Jordanie crest
Jordanie
JOR
Argentine crest
Argentine
ARG
Coupe du monde
Algérie crest
Algérie
ALG
Autriche crest
Autriche
AUT
Publicité