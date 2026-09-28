Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a demandé à ses joueurs d'élever leur niveau de jeu face à la Croatie, demain mardi, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations, soulignant que les joueurs de la Roja devront fournir davantage d'efforts contre une sélection croate qui disputera la rencontre avec un nouvel entraîneur et des joueurs extrêmement talentueux.

L'équipe d'Espagne avait entamé son parcours en Ligue des nations par une victoire spectaculaire à l'extérieur contre l'Angleterre (3-2), sur la pelouse de Wembley, samedi dernier.

De la Fuente a déclaré en conférence de presse avant le match contre la Croatie : « C'est un nouveau match, et un match difficile. Ils ont des joueurs extrêmement talentueux et motivés. De plus, ils ont un nouvel entraîneur, ce qui leur donne un élan moral. Nos joueurs savent que nous devrons fournir davantage d'efforts que face à l'Angleterre. »

Le sélectionneur espagnol a évoqué des changements dans le onze de départ, qu'il a justifiés par l'accumulation des matches et la nécessité de répartir les efforts entre les joueurs.

Il a expliqué, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Disputer quatre matches de ce niveau en dix jours est extrêmement éprouvant. Mais, comme je le dis toujours au sujet de la santé des joueurs, nous avons prouvé une fois de plus que nous accordons une priorité absolue à leur intégrité physique. Cela s'est clairement illustré avec Eric », en référence au départ d'Eric García, le défenseur du FC Barcelone, du stage d'entraînement.

De la Fuente a rassuré les supporters espagnols en affirmant que tous les joueurs se portent bien, même si certains ont besoin de repos, déclarant : « Il y a des joueurs à qui nous souhaitons accorder du repos. Nous avons besoin de rafraîchir un peu l'équipe. Ce n'est pas seulement pour cette raison, mais aussi parce que les remplaçants le méritent. Cela ne m'inquiète pas du tout. Les joueurs qui seront alignés seront les plus prêts. »

Il a également défendu la profondeur de son effectif, déclarant : « Les rotations seront nécessaires, car chaque joueur a le droit de jouer et possède un immense talent. Chaque joueur aura sa place dans deux onze de départ. Nous avons les meilleurs joueurs du monde. »

L'un des joueurs susceptibles de se distinguer face à la Croatie est Fermín López, que De la Fuente a particulièrement encensé. Il a dit du joueur du FC Barcelone : « Il est dans une forme éblouissante. Comme les autres joueurs à leurs postes. Il nous apporte de l'énergie, du talent et de la technique. C'est un joueur extrêmement complet. Il fait partie des meilleurs joueurs d'Europe et de notre équipe. »

De la Fuente a également évoqué sa nomination au trophée du Ballon d'Or du meilleur entraîneur, et n'a pas caché son désir de le remporter, déclarant : « Tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureux d'être nommé pour ce trophée, tout comme les autres candidats. Nous méritons de le gagner. J'en serais très heureux, et je le souhaite vraiment. »

L'entraîneur a par ailleurs mis en lumière l'une des caractéristiques marquantes de cette équipe d'Espagne : sa capacité à jouer selon des styles variés. Il a déclaré : « La force de cette équipe réside dans notre capacité à jouer selon différents styles. Et c'est ce que nous allons préserver. Nous nous distinguons par la force de notre style. »

Cette apparition avait aussi une dimension personnelle pour De la Fuente, qui entretient une relation particulière avec Séville, où se disputera le match contre la Croatie. Il a déclaré : « Venir à Séville suscite en moi des émotions particulières. Fouler la pelouse a eu un impact encore plus grand. J'ai replongé dans mes souvenirs de 1987, lorsque j'étais ici. »

Revenant sur ses premières années en tant qu'entraîneur au centre de formation des jeunes de Séville en 2001, il a reconnu avoir beaucoup changé : « Parfois, je me dis que je ne me reconnais plus depuis que j'ai commencé à entraîner. Il s'est passé beaucoup de choses. On peut croire que l'on sait beaucoup, mais en réalité on ne sait pas. On change à bien des égards. Ne pas abandonner, rester constant, ne pas abandonner. La vie m'a appris qu'en agissant ainsi, on obtient au moins des opportunités. »



