Quelques semaines après avoir écrit l'une des plus belles pages de sa carrière lors de la Coupe du monde 2026, Vozinha se retrouve face à une réalité totalement différente. Le gardien chevronné, qui a brillé sous le maillot du Cap-Vert et s'est imposé comme l'une des plus grandes surprises du Mondial, traverse actuellement une période difficile qui pourrait menacer son avenir avec son club et avec la sélection de son pays.

À l'âge de 40 ans, Vozinha est devenu l'une des grandes vedettes de la Coupe du monde 2026, après avoir mené le Cap-Vert lors de sa toute première participation à la compétition et contribué à la qualification de la sélection des « Requins bleus » pour les 32es de finale, en attirant tous les regards grâce à ses arrêts décisifs face à des sélections de premier plan.

Le fait le plus marquant de sa réussite reste d'avoir contraint l'Espagne, tenante du titre, au match nul et vierge, après avoir repoussé plusieurs occasions dangereuses, ce qui lui a valu de larges éloges et une cote fortement à la hausse à l'issue de la compétition, comme l'a rapporté le site français « Foot Mercato ».

À la fin de son contrat avec le club portugais de Chaves, pour lequel il évoluait en deuxième division, Vozinha est devenu libre de tout contrat, et son nom a été associé à plusieurs clubs, dont l'Inter Miami et le Serbie Brkan, avant de finalement opter pour un transfert vers le club chilien de Colo-Colo, avec un contrat courant jusqu'en décembre prochain.

Sa réussite lors du Mondial n'a rien eu d'anecdotique, puisqu'il a inscrit son nom sur une liste de dix candidats au Trophée Yachine du meilleur gardien de but de la saison.









Vozinha a débuté son aventure avec Colo-Colo comme gardien remplaçant du jeune Gabriel Mourriera, âgé de 19 ans, jusqu'à ce qu'il retrouve la forme et obtienne sa première opportunité face à l'Unión Española en Coupe du Chili, au mois d'août dernier, une rencontre qui s'est terminée par une victoire de son équipe 3-0.

Il est ensuite devenu le gardien titulaire en championnat, mais il n'a pas réussi à préserver l'image idéale qu'il avait dessinée lors du Mondial.

Après avoir gardé sa cage inviolée face à Huachipato lors d'un match nul et vierge, il a commis une erreur lourde de conséquences face au Deportes Concepción, lors du match nul 1-1 le 13 septembre, après avoir échoué à dégager un ballon sur un corner, qui est parvenu à Norman Rodríguez, lequel a inscrit le but de son équipe.

Malgré cela, son entraîneur Fernando Ortiz s'est empressé de le défendre, affirmant que le gardien n'avait pas été réellement mis à l'épreuve durant la rencontre et qu'il serait prématuré de le juger à ce stade.









Mais les erreurs de Vozinha ne se sont pas limitées à son club, puisqu'elles l'ont accompagné jusqu'en sélection du Cap-Vert. La sélection s'est inclinée face au Mali sur le score de 3-1, au début de son parcours dans le groupe qui comprend également le Rwanda et le Liberia, après que le gardien chevronné a été à l'origine du troisième but de la sélection malienne, à la suite d'une tentative ratée de dégagement du ballon, dont a profité Dorgeles Nene pour marquer.

Cette défaite survient à un moment délicat pour le Cap-Vert, qui cherche à se racheter de la déception vécue lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et qui a besoin d'une réaction rapide face au Rwanda mardi pour redresser la barre.

La crise de Vozinha ne se limite pas aux erreurs techniques, car le gardien fait face à une situation compliquée concernant son avenir avec Colo-Colo. Son contrat actuel court jusqu'en décembre prochain, avec une clause permettant de le prolonger automatiquement d'une année supplémentaire, mais l'activation de cette clause est conditionnée à sa participation à 50 % des matchs de l'équipe depuis son arrivée.

Après avoir disputé seulement trois matchs sur les neuf qu'il aurait pu jouer, la marge d'erreur est devenue extrêmement réduite, d'autant que Colo-Colo a disputé des matchs durant la trêve internationale.

Ainsi, quelques semaines seulement après la hausse de sa cote à l'issue d'un Mondial historique, Vozinha se retrouve face à un défi totalement différent : il ne s'agit plus de prouver sa capacité à briller face aux grands du monde, mais de conserver sa place de titulaire et d'assurer son avenir avec son club.