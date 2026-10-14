Après avoir arraché les soupirs de Rodri, Pedri tient sa promesse au cœur de la Turquie

Les mots lancés par Pedri en début de saison n'étaient pas une simple politesse à l'égard d'un nouveau coéquipier ni une prédiction passagère sur le visage du Barça lors de la prochaine étape : ils ressemblaient plutôt à une promesse en attente du bon moment pour se transformer en réalité sur le terrain. Et c'est au cœur d'Istanbul, précisément, que la star espagnole a apporté une nouvelle preuve que ce qui le lie à Rodri dépasse le simple échange de passes au milieu de terrain.

Selon un rapport du quotidien espagnol"Mundo Deportivo", l'histoire remonte à la période qui a suivi l'arrivée de Rodri Hernandez au Barça, alors que le milieu de terrain sacré Ballon d'Or 2023 avait auparavant été associé à un possible transfert au Real Madrid.

Pendant la Coupe du monde, des interrogations avaient été soulevées quant au degré d'harmonie entre Rodri et Pedri au sein de la sélection espagnole, mais le transfert du premier au Barça a offert au duo l'occasion de développer son association au niveau des clubs.

En début de saison, Pedri n'a pas caché son enthousiasme pour cette idée, déclarant : "Ce sera un spectacle", en référence à ce que les deux hommes peuvent offrir lorsqu'ils évoluent dans le même entrejeu.

Au fil des matches, ces mots ont commencé à prendre tout leur sens, et la victoire face à Galatasaray à Istanbul en a été la dernière illustration.

Le quotidien espagnol a mis en lumière la prestation remarquée de Pedri lors de la rencontre au cours de laquelle le Barça a signé sa dixième victoire en dix matches, estimant que les statistiques ont confirmé la justesse de ses prédictions concernant son association avec Rodri.

Pedri a réussi 69 passes, tandis que Rodri l'a devancé en bouclant 113 passes, le total le plus élevé parmi tous les joueurs ayant pris part à la rencontre.

Ces chiffres sont survenus dans un match où le Barça a imposé sa mainmise sur le ballon avec un taux de possession de 65 %, et une précision de passes atteignant 92 %, selon les données rapportées par le rapport.

L'influence de Pedri ne s'est pas limitée à la circulation du ballon, puisqu'il a contribué à la création de deux occasions dangereuses de but, profitant de la présence de Rodri derrière lui pour sécuriser le milieu de terrain et lui offrir davantage d'espace pour se déplacer et avancer.

De son côté, Rodri a récupéré le ballon à sept reprises, reflétant son rôle dans la gestion du rythme de jeu et la protection de l'équipe, tandis que le total de ses interventions sur le ballon s'est élevé à 122, le chiffre le plus élevé parmi les joueurs de la rencontre.

Rodri fasciné par Pedri, et l'admiration est réciproque

Le match contre Galatasaray n'était pas la première fois que Rodri affichait son admiration pour les qualités de son coéquipier.

Selon "Mundo Deportivo", la confrontation entre le Barça et Getafe le week-end dernier a été marquée par une séquence frappante, lorsque Rodri a exprimé sa fascination devant l'un des dribbles de Pedri, répétant depuis le banc des remplaçants : "Quel joueur !".

Ces mots résument l'ampleur de l'estime dont bénéficie Pedri, même de la part d'un coéquipier qui occupe une place importante dans le football mondial, et reflètent également le potentiel que le duo peut offrir ensemble.

Et malgré la sortie de Pedri à la 74e minute, après avoir réussi 69 passes sur 84 interventions avec le ballon, son empreinte a été évidente dans la prestation du Barça, que ce soit dans la maîtrise du rythme ou dans la sérénité apportée à l'équipe durant les périodes difficiles.

D'une promesse à une réalité : le Barça gagne un duo exceptionnel

L'harmonie entre Rodri et Pedri n'est plus une simple prédiction théorique : les matches commencent à fournir des preuves tangibles de la capacité du duo à se compléter.

Car tandis que Rodri apporte à l'équipe l'équilibre et la capacité à récupérer le ballon et à organiser la construction depuis l'arrière, Pedri dispose d'une plus grande liberté pour créer le jeu et évoluer entre les lignes.

"Mundo Deportivo" a résumé cette situation par une formule chargée d'admiration : "Quel duo !".

Ainsi, après avoir suscité l'enthousiasme des supporters en prédisant que cette association serait un spectacle footballistique, et après avoir arraché des soupirs d'admiration à Rodri lui-même, il semble que le joueur du Barça a commencé à tenir sa promesse sur l'un des terrains les plus difficiles de Turquie, ouvrant la voie à un duo qui pourrait devenir l'une des armes les plus redoutables de l'équipe cette saison.