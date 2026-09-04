Un ancien footballeur du Liverpool FC a échappé à une peine de prison après le verdict rendu à son encontre à la suite de sa condamnation pour agression sur son ex-compagne lors d'une dispute au cours de laquelle il lui a arraché une mèche de cheveux.

Selon la British Broadcasting Corporation (BBC), le joueur Jordon Ibe, âgé de 30 ans, a comparu devant le tribunal de première instance de Croydon vendredi pour entendre le verdict après avoir été reconnu coupable d'agression sur autrui et d'avoir causé des blessures corporelles effectives, le tribunal lui ayant infligé une amende ainsi qu'une peine de travaux d'intérêt général.

La police métropolitaine a confirmé l'arrestation de l'ancien international anglais des équipes de jeunes à l'aéroport de Luton au mois de janvier dernier, dans le cadre d'un incident survenu au mois de décembre, ainsi que sa mise en accusation au mois de février, avant qu'il ne change ses déclarations au mois de juillet et ne plaide coupable.

La BBC a précisé que le tribunal avait entendu au mois de juillet les détails d'une dispute qui a éclaté entre Ibe et son ex-compagne Amy Mason dans le quartier de Lambeth, au sud de Londres, lorsqu'elle a réclamé le remboursement d'une somme d'argent qu'elle affirmait qu'il lui devait.

Le tribunal a entendu que, lorsque Mason a traité le joueur de toxicomane, ce dernier l'a saisie par les cheveux et lui en a arraché une mèche, laissant une zone dégarnie sur sa tête.

Le réseau BBC a rapporté qu'Ibe, qui a assuré sa propre défense, a déclaré au tribunal vendredi qu'il avait commis une grave erreur, ajoutant qu'il éprouvait des remords sincères.

Le tribunal l'a condamné à une mesure de travaux d'intérêt général d'une durée de 12 mois, à 80 heures de travail non rémunéré et à 27 jours d'activités de réhabilitation, en plus d'une amende de 764 livres sterling.

L'ailier anglais traverse actuellement cette période sans aucun club depuis son départ du club bulgare du Lokomotiv Sofia au mois de juin.

Le joueur a été formé aux académies de Charlton Athletic puis de Wycombe Wanderers, avant de rejoindre Liverpool en 2012, où il a disputé 58 matchs avec l'équipe première du club, tout en effectuant des périodes de prêt à Birmingham City et à Derby County, avant de rejoindre Bournemouth en 2016, où il est resté jusqu'en 2020, comptabilisant 119 matchs en Premier League anglaise au cours de ses deux passages sur la côte sud et dans le Merseyside.

Ibe est redescendu dans les ligues amateurs en 2023 lorsqu'il a rejoint Ebbsfleet United, et il a enchaîné une série de courtes périodes dans les divisions inférieures avant son transfert en Bulgarie en 2025.



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