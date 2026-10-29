Mohammed Al-Deayea, légende des gardiens de but saoudiens et du club d'Al-Hilal, est revenu au cœur de la polémique concernant la capacité du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, à atteindre le 1000e but de sa carrière, après avoir tenu de nouveaux propos qui ont lancé un défi clair à la star portugaise, malgré le fait qu'il se rapproche plus que jamais de cet exploit historique.

Les déclarations d'Al-Deayea sont intervenues après la belle prestation de Ronaldo face à Al-Khaleej et son triplé, dans un match qui a relancé les discussions autour du millénaire tant attendu, surtout alors que la star portugaise continue de faire trembler les filets malgré son âge avancé.

Mais la légende d'Al-Hilal, qui avait déjà douté de la capacité du capitaine d'Al-Nassr à atteindre ce chiffre, a cette fois posé une nouvelle condition pour trancher sa position sur ce pari.

Al-Deayea change de position sur le millénaire de Ronaldo

Au début de la polémique sur la possibilité pour Ronaldo d'atteindre les 1000 buts, Al-Deayea avait exprimé des doutes quant à la capacité de la star portugaise à réaliser cet exploit, estimant que le facteur de l'âge et la nécessité de continuer à marquer des buts pendant plusieurs saisons pourraient constituer un obstacle pour atteindre ce chiffre historique.

Mais le fait que Ronaldo continue de marquer, et sa volonté de poursuivre sa carrière au plus haut niveau, ont poussé la légende des gardiens saoudiens à faire preuve de davantage de souplesse dans sa position, tout en reconnaissant la possibilité de réaliser cet exploit compte tenu de la condition physique et de la détermination exceptionnelles dont dispose le joueur.

Une condition intrigante de la légende d'Al-Hilal

Lors de son apparition dans l'émission « Dawrina Ghair », Al-Deayea a lancé un nouveau défi concernant les chances de Ronaldo d'atteindre le millénaire, déclarant : « Si Ronaldo ne marque pas 15 buts avant la trêve hivernale, il ne franchira pas la barre des 1000 buts. »

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Cette déclaration place le capitaine d'Al-Nassr face à un défi temporel notable, puisque Al-Deayea lie la possibilité d'atteindre ce chiffre historique à son rythme de buts au cours de la période à venir, plutôt que de se contenter de regarder le total de ses buts actuels ou sa capacité à rester sur les terrains pendant des années supplémentaires.

Un commentaire ironique qui enflamme le débat sur les défenses de la Roshn League

Les propos d'Al-Deayea ne se sont pas arrêtés à la définition de sa nouvelle condition ; il a ajouté un commentaire ironique sur le niveau défensif de certaines équipes de la Roshn League saoudienne professionnelle, déclarant : « Ronaldo va atteindre les mille buts tant que nous avons des équipes dont la défense est comme ça. »

Ce commentaire ouvre une nouvelle porte au débat sur la nature de la compétition dans le championnat saoudien, et sur l'ampleur de l'impact des occasions de but qu'obtient Ronaldo dans sa marche vers ce chiffre historique, surtout après le triplé qu'il a inscrit face à Al-Khaleej.

Rappelons que Ronaldo a inscrit un triplé qui a mené Al-Nassr à la victoire 5-3 face à Al-Khaleej, lors de la 12e journée de la Roshn League, portant son total à 885 buts.