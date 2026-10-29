Après avoir accusé Infantino de « politiser » le congrès de Tokyo, le prince Ali fait marche arrière et répond à la demande de la Confédération asiatique

Dans un développement surprenant de la crise qui a secoué les couloirs de la Confédération asiatique de football, le prince Ali ben Hussein, président de la Fédération jordanienne de football, a annoncé sa disposition à coopérer pleinement avec toute révision judiciaire menée par la Confédération asiatique, quelques jours après avoir directement accusé le président de la Fédération internationale, la FIFA, Gianni Infantino, d'avoir exploité le congrès de la Confédération asiatique à des fins politiques.

Le prince Ali avait déclenché une vive polémique à l'issue du congrès extraordinaire de la Confédération asiatique, qui s'est tenu la semaine dernière dans la capitale japonaise Tokyo, et au cours duquel le président de la Confédération asiatique, le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, a annoncé son soutien total à la réélection d'Infantino à la présidence de la FIFA.

Au terme de la réunion, le prince Ali a lancé une attaque cinglante, affirmant que les délégués n'avaient pas été autorisés à prendre la parole, à poser des questions ou à débattre de quoi que ce soit, qualifiant la dernière journée du congrès de « pure politique sous l'instigation de Gianni Infantino ».

La réponse asiatique a été ferme mardi dernier : la Confédération a affirmé dans un communiqué officiel que ni le prince Ali ni aucun représentant des fédérations membres n'avaient demandé à faire de déclaration durant le congrès, insistant sur le fait que les accusations graves relatives à la contrainte, à la menace ou à la corruption doivent être étayées par des preuves fiables, et annonçant le renvoi des déclarations du prince Ali devant ses instances judiciaires compétentes pour examen.

Prochains matchs JOR Matchs Amicaux 06:00 AUS

Une mise au point tardive

Dans une tentative de contenir la crise, le prince Ali a publié une mise au point tard dans la soirée de mercredi via le site X, où il a déclaré : « Je respecte la Confédération asiatique de football et ses instances judiciaires, et je coopérerai pleinement avec toute procédure. »

Le prince Ali, qui a toujours critiqué la direction de la FIFA, a affirmé que la Fédération jordanienne exprimerait son vote lors de l'élection à la présidence de la FIFA de manière indépendante, comme le prévoient les règlements de la FIFA, précisant que sa publication précédente visait à expliquer le processus de vote et à souligner l'importance de la transparence dans la gestion du football.

Il a ajouté dans son communiqué de clarification : « La dernière phrase énonce un principe partagé par l'ensemble de la famille du football : aucune élection ne devrait être ouverte à la contrainte, à la menace ou à la corruption, et je soutiens ce principe. C'était une déclaration de principe, et non une accusation visant qui que ce soit », assurant qu'il ne ferait aucun commentaire supplémentaire tant que l'affaire resterait à l'étude.

Cette escalade intervient alors qu'Infantino, à la tête de la FIFA depuis 2016, cherche à se faire réélire en mars prochain, après s'être excusé pour sa proposition controversée, finalement abandonnée, de vendre une part dans les compétitions de la FIFA. Le soutien actuel de la Confédération asiatique à Infantino représente un revirement brutal par rapport à sa position d'il y a seulement trois mois, lorsqu'elle accusait la Fédération internationale d'un « manquement fondamental à la confiance » au sujet de cette même proposition.