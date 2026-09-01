Fulham est proche de boucler sa troisième recrue en provenance du Real Madrid lors du mercato estival, après être parvenu à un accord avec le club merengue pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain Manuel Ángel, à la demande de l'entraîneur Álvaro Arbeloa, qui poursuit le recrutement de ses anciens talents issus de l'académie de "La Fábrica".

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que Fulham était parvenu à un accord total avec le Real Madrid pour engager le milieu de terrain de 22 ans.

Romano a ajouté, via son compte sur la plateforme X, que le Real Madrid avait donné son feu vert au transfert du joueur tout en conservant un pourcentage sur sa future revente, ainsi qu'un droit de priorité pour égaler toute offre future s'il souhaitait le récupérer, dans le cadre des conditions posées par le club pour approuver son départ.

De son côté, le journal Marca a précisé que Manuel Ángel était déjà arrivé dans la capitale britannique, Londres, afin de signer son contrat avec Fulham, devenant ainsi le troisième joueur à quitter le Real Madrid pour la formation anglaise cet été, après Gonzalo García et César Palacios, dans le cadre du nouveau projet mené par Arbeloa.

Le journal a indiqué qu'Arbeloa avait d'abord placé Thiago Pitarch en tête de ses priorités pour renforcer son entrejeu, mais que l'attachement de José Mourinho et du Real Madrid au joueur, ainsi que la fermeture de la porte à son départ, ont poussé le technicien espagnol à reporter son intérêt sur Manuel Ángel, son ancien capitaine dans les équipes de jeunes.

Le journal a ajouté que le joueur avait vécu un été difficile, après avoir été écarté des plans de l'équipe première durant la préparation, tout en étant éloigné de la Castilla, avant de trouver une nouvelle opportunité en Premier League sous la houlette de l'entraîneur qui connaît bien ses qualités.

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