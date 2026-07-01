Après Anderson et Bouadi, Manchester City entre dans la course pour recruter la star du Real Madrid

Le Manchester City FC s'est lancé dans une nouvelle course pour recruter une star du Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Les Citizens sont sur le point d'enrôler le milieu anglais Elliot Anderson (Nottingham Forest) et suivent aussi le Marocain Ayoub Bouadi (Lille), avec la possibilité de reporter ce dernier dossier à l'été 2027.

Malgré ces pistes, le club mancunien engage désormais une nouvelle bataille pour recruter le milieu de terrain français Eduardo Camavinga, selon le journal espagnol « Marca ».

Selon le quotidien espagnol, des contacts ont eu lieu ces dernières heures entre les deux clubs, les Citizens étant convaincus par le potentiel athlétique du jeune international français.

Le club espagnol souhaite se séparer de plusieurs éléments, dont le milieu français, car l’entraîneur portugais José Mourinho ne s’est pas montré convaincu par ses performances ces dernières saisons.

Le Real espère tirer au moins 50 millions d’euros de son transfert, mais le milieu de terrain français ne souhaite pas partir et veut rester au sein du club royal pour prouver sa valeur lors de la saison prochaine.

Les Citizens ne sont toutefois pas les seuls sur les rangs : Liverpool, Manchester United et le Paris Saint-Germain ont également surveillé le joueur de 23 ans.

Rappelons que le milieu de terrain, arrivé en provenance du Stade Rennais à l’été 2021, a disputé 223 matchs sous le maillot madrilène, inscrivant 6 buts et délivrant 23 passes décisives.