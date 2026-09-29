Après Al Jazira, Mohamed Elneny fait officiellement son retour en Europe

Le club grec du Levadiakos a annoncé, ce mardi, avoir engagé l'Égyptien Mohamed Elneny dans le cadre d'un transfert libre.

Cela fait suite au départ d'Elneny du club émirati d'Al Jazira, à l'issue de la saison dernière.

Le club n'a pas encore précisé les détails du transfert, se contentant d'annoncer l'arrivée d'Elneny via ses comptes sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, Elneny a porté les maillots de plusieurs clubs, dont le plus important est Al Mokawloon Al Arab en Égypte, avant de rejoindre le Bâle suisse, Arsenal en Angleterre, Beşiktaş en Turquie et Al Jazira aux Émirats.

Elneny a adressé un message aux supporters du club grec, à travers une vidéo publiée par le club, dans laquelle il a déclaré : « Bonjour à tous, j'ai signé avec le club grec du Levadiakos, je suis très heureux de commencer mon aventure ici. »

Il a ajouté : « J'espère que les choses se passeront bien, je donnerai le meilleur de moi-même pour cette équipe. Supporters du Levadiakos, je vous vois au prochain match. »

Elneny a conclu : « Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer mon aventure avec le club. »

Pour rappel, le Levadiakos ferme la marche du championnat grec avec un seul point après 5 journées.







