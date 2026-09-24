Pour la première fois depuis 14 ans, la France s'apprête à disputer un match officiel sans son visage familier sur la ligne de touche. Alors que débute l'ère Zinédine Zidane avec les Bleus, la presse française a fait éclater une surprise de taille.

Didier Deschamps, qui a fait ses adieux aux Bleus après le Mondial 2026, a reçu une offre officielle d'un grand d'Europe, et sa réponse a stupéfié tout le monde.

Didier Deschamps a tiré le rideau sur son aventure avec les Bleus à l'issue du parcours de la France à la Coupe du monde 2026, conclu par une défaite dure et humiliante 6-4 face à l'Angleterre lors du match pour la troisième place.

Depuis l'annonce de sa démission, l'entraîneur âgé de 57 ans mène une vie totalement éloignée de l'agitation de la sélection et de la pression médiatique, profitant de son temps libre, sans pour autant rompre complètement ses liens avec le football.

Les offres pleuvent : d'Al-Hilal et du Real Madrid aux sélections

Malgré son éloignement, le téléphone de Deschamps n'a pas cessé de sonner. Au cours des dernières semaines, son nom a été associé à de nombreux grands projets.

Après avoir figuré sur la liste restreinte du Real Madrid cet été, et avoir été un candidat sérieux pour prendre en main l'entraînement d'Al-Hilal en Arabie saoudite, le champion du monde 1998 comme joueur et 2018 comme entraîneur a reçu une offre surprise d'un ensemble de sélections européennes en quête d'un entraîneur à la hauteur de son nom.

Selon les révélations du réseau français « Foot Mercato », la plus récente de ces offres est venue de la sélection turque, prochain adversaire de la France en Ligue des nations.

Cette démarche turque intervient après le recul des résultats de l'entraîneur actuel Vincenzo Montella et l'élimination décevante de la sélection turque dès la phase de groupes lors de la dernière Coupe du monde, la Fédération turque ayant tenté de convaincre Deschamps de mener le nouveau projet.

Mais Deschamps, selon le réseau français, a refusé l'offre en 24 heures seulement, préférant temporiser et ne pas se précipiter dans le choix de sa prochaine étape.

Une décision qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'entraîneur français ces derniers mois. Son nom avait déjà été associé à de grandes sélections comme l'Italie, mais il tient à étudier chaque pas avec le plus grand soin avant de revenir.

Et tandis que le monde attend de connaître le prochain défi de Didier Deschamps, la France s'apprête à tourner définitivement la page et à en ouvrir une nouvelle, intitulée Zinédine Zidane, qui dirigera les Bleus pour la première fois face à la Turquie, dans un match qui symbolisera la fin de l'ère Deschamps et le début d'une nouvelle époque.