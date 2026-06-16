Après Al-Hilal et Al-Nassr, l’Al-Ittihad sera-t-il la troisième étape de Jorge Jesus en Arabie saoudite ?

Ces dernières heures, l’avenir de Jorge Jesus, ex-entraîneur d’Al-Nassr, a suscité une vive polémique après l’annonce de son départ du club saoudien.

Selon plusieurs médias, Al-Ittihad aurait entamé des discussions avec le technicien portugais pour lui confier le banc de touche la saison prochaine, en remplacement de son compatriote Sérgio Conceição, limogé à l’issue de l’exercice précédent en raison de résultats insatisfaisants.

Toutefois, le quotidien saoudien « Okaz » a rapidement démenti ces informations, assurant qu’aucune négociation officielle n’a été engagée au cours des dernières heures entre le club et le technicien portugais en vue de lui confier les rênes de l’équipe pour la saison à venir.

Selon le quotidien, le retour de l’entraîneur dans le championnat Roshen la saison prochaine, après son départ d’Al-Nassr, semble écarté à 99,9 %.

Selon certaines sources, le technicien songerait plutôt à prendre les commandes de la sélection portugaise après la Coupe du monde 2026, afin de succéder à l’Espagnol Roberto Martínez.

L’entraîneur a quitté Al-Nassr après une seule saison fructueuse, ponctuée d’un titre en championnat saoudien (Dawri Roshen) – le premier en sept ans – et d’une finale de Ligue des champions de l’Asie 2, perdue face à Gamba Osaka.

Avant son passage à Al-Nassr, le technicien portugais avait déjà dirigé Al-Hilal lors de deux mandats, conquérant au total quatre trophées : le titre de champion de la Roshen League, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées et deux Supercoupes d’Arabie saoudite.