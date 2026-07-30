Le club saoudien d'Al-Ahli s'est lancé dans une bataille avec les grands championnats européens pour recruter un joueur que ses deux rivaux traditionnels, Al-Hilal et Al-Ittihad, ont laissé filer, et qui n'est autre que le joueur le plus rapide de l'histoire du Championnat d'Allemagne.

Le journaliste réputé Rudy Galetti a affirmé qu'Al-Ahli figure parmi les clubs intéressés par le recrutement du Français Jean-Mattéo Bahoya, l'ailier de l'Eintracht Francfort, au cours de l'actuelle période des transferts estivaux.

Galetti a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau X, que Bahoya attire l'intérêt de certains grands clubs en Europe, ce qui contraint le club saoudien à agir rapidement pour boucler l'affaire.

L'intérêt saoudien pour le joueur âgé de 21 ans n'est pas nouveau, puisqu'il a débuté lors de la dernière période des transferts estivaux, lorsque Al-Ittihad a tenté de le recruter, avant que Al-Hilal ne frappe aux portes du club allemand pour l'enrôler lors du dernier mercato hivernal.

Ce qui renforce les chances de recruter Bahoya, c'est qu'il pourra être enregistré dans la catégorie des jeunes nés, d'autant qu'il n'a que 21 ans, ce qui signifie qu'il n'occupera pas l'une des places de joueur étranger parmi les huit grands.

Bahoya a rejoint Francfort en provenance d'Angers, en France, en janvier 2024, inscrivant son premier but avec le club allemand à sa quatrième frappe cadrée.

La statistique la plus marquante concernant le jeune joueur français est qu'il a réalisé le démarrage le plus rapide de l'histoire du Championnat d'Allemagne, en mars 2025, lors du match face à Bochum, comptant pour la vingt-sixième journée, précisément à la 12e minute de la rencontre.

Avec cette accélération, Bahoya est devenu le premier joueur de l'histoire du Championnat d'Allemagne dont la vitesse a franchi la barre des 37 kilomètres par heure, atteignant 37,16 kilomètres par heure.

Le joueur de 21 ans s'est ainsi rapproché du record détenu par le sprinteur jamaïcain Usain Bolt sur le 100 mètres, dont la vitesse avait atteint 37,58 kilomètres par heure, en 2009.

De manière générale, le joueur d'origine camerounaise a affiché de bonnes performances avec le club allemand la saison dernière, disputant 37 matchs, au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives.