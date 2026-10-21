Le club d'Al Hilal a poursuivi ses efforts pour recruter des vedettes de la sélection saoudienne au cours de la prochaine période, la dernière en date provenant du rival traditionnel Al Ahli.

Des rapports de presse avaient affirmé qu'Al Hilal visait le recrutement de Hammam Al Hammami, l'ailier d'Al Shabab, après son éclatante prestation avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe arabe « Khaleeji 27 » et l'obtention du trophée de meilleur joueur.

Le journaliste saoudien Abdulaziz Al Muraisel a dévoilé un autre joueur ciblé par Al Hilal après sa belle performance avec l'Arabie saoudite lors de Khaleeji 27, à savoir Firas Al Buraikan, l'attaquant d'Al Ahli.

Al Muraisel a déclaré, dans des propos accordés à « Nabd Tuwaiq » : « Al Hilal travaille pour s'attacher les services de Hammam Al Hammami et de Firas Al Buraikan, et il y parviendra. »

Il a précisé : « Al Hilal va séduire le club d'Al Shabab avec de l'argent afin de recruter Hammam Al Hammami. Quant à Firas Al Buraikan, il va entrer dans sa période libre, et si Al Ahli ne rattrape pas ses affaires, Al Hilal l'enrôlera gratuitement. »

Selon le site « Transfermarkt », le contrat d'Al Buraikan avec Al Ahli court jusqu'à la fin de la saison prochaine, ce qui signifie qu'il ne pourra signer avec aucune autre équipe avant janvier 2028.

Âgé de 26 ans, il a reçu le trophée de meilleur buteur de Khaleeji 27, après avoir réussi à inscrire 3 buts, dont le plus important lors de la victoire 2-0 face aux Émirats arabes unis en finale.

Il convient de rappeler que l'attaquant d'Al Ahli a été nommé pour remporter le trophée de meilleur joueur d'Asie 2026, où il est en concurrence avec Salem Al Dawsari, la légende d'Al Hilal.



