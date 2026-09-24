Après Al-Aqidi : une nouvelle blessure frappe l'Arabie saoudite avant le choc face à Oman

Une nouvelle blessure a frappé les rangs de la sélection saoudienne, après celle du gardien Nawaf Al-Aqidi, avant son match tant attendu contre son homologue omanaise, dans le cadre de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 ».

La sélection saoudienne se prépare à affronter Oman, après-demain samedi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

Le compte officiel de la sélection saoudienne a dévoilé les coulisses de l'entraînement disputé par l'Arabie saoudite, ce jeudi, sous la direction de l'entraîneur grec Georgios Donis, 24 heures après la victoire 1-0 face au Koweït, lors de la première journée.

Le compte a précisé que la séance a été marquée par l'absence de Mohammed Al-Qahtani, ailier d'Al-Qadisiyah, en raison de douleurs abdominales, bien qu'il n'ait disputé que quelques minutes face au Koweït.

Par ailleurs, le staff médical de la sélection saoudienne attend les résultats des examens médicaux récemment passés par Nawaf Al-Aqidi, afin de connaître la nature de la blessure qu'il a subie lors du match contre le Koweït, et qui l'a contraint à sortir.

Il est à noter que la sélection saoudienne est en tête du groupe 1 du tournoi du Golfe avec 3 points, soit deux points d'avance sur l'Irak et Oman, après leur match nul 1-1 lors de la première journée.

L'Arabie saoudite a besoin d'une victoire face à Oman, quel qu'en soit le score, pour se qualifier directement pour les demi-finales du tournoi du Golfe, sans dépendre du résultat de son match de la dernière journée contre l'Irak.