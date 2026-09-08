Après Ajax-PSV, Pol van Boekel est aussi sous le feu des critiques en Ligue des champions

La polémique a éclaté en seconde période lors de FC Porto - Manchester City (0-2). Un coup de coude de Marc Guéhi au visage de Gabri Veiga est resté impuni, ce qui vaut des critiques au VAR Pol van Boekel.

Le défenseur de Manchester City touche le visage du joueur du FC Porto avec son bras au cours d’un duel. L’arbitre Szymon Marciniak a laissé l’action sans sanction et n’a pas non plus été appelé par Van Boekel à aller voir l’incident sur l’écran au bord du terrain.

Veiga a été sonné par le choc et a dû sortir pour recevoir des soins. Le milieu espagnol au service du club portugais n’a toutefois pas dû être remplacé.

L’entraîneur de Porto, Francesco Farioli, se tenait sur le bord du terrain, les mains en l’air, se demandant pourquoi Guéhi n’avait pas été sanctionné par le corps arbitral. Il y avait aussi de la colère chez les joueurs et les supporters du club à domicile.

Le week-end dernier, des critiques avaient également visé Van Boekel. En tant que VAR, il n’avait pas appelé l’arbitre Sander van der Eijk à aller voir l’écran après la charge de Ruben van Bommel sur Aaron Bouwman.

Mike Verweij, de De Telegraaf, a indiqué lundi que Van Boekel se dirigeait vers la retraite. « Selon moi, l’idée est qu’il arrête en décembre ou en janvier. Il y a un débat pour savoir s’ils doivent continuer avec lui ou non. Mais dans ce cas, il ne faut pas prendre trop de décisions de ce genre, ou plutôt oublier d’en prendre », a-t-il déclaré dans Kick-Off.