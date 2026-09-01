Après 8 ans, le Barça annonce le départ de son joueur dans le cadre d'un accord particulier

Le Barça a annoncé le départ de son jeune joueur Toni Fernández vers les rangs du club italien de Venise, après un accord mettant un terme au parcours du joueur de 18 ans avec le club catalan, où il aura passé huit années.

Le Barça a précisé dans son communiqué qu'il conservait un droit de rachat du joueur à l'avenir, ainsi qu'un pourcentage sur la valeur de son prochain transfert éventuel, tandis que Venise a révélé que l'opération s'est d'abord effectuée sous forme de prêt, assorti d'une clause d'achat obligatoire si des conditions précises sont réunies.

Selon les révélations du journal « Mundo Deportivo », l'accord prévoit le transfert de Toni Fernández à Venise sous forme de prêt, avant que l'achat du joueur ne devienne obligatoire contre 4 millions d'euros dès qu'il aura disputé trois matchs avec sa nouvelle équipe italienne.

Le jeune joueur ouvre un nouveau chapitre de sa carrière footballistique après plusieurs années passées à l'académie du Barça, puisqu'il avait rejoint « La Masia » durant l'été 2018 en provenance de l'Espanyol, avant de gravir les différentes catégories d'âge jusqu'à atteindre l'équipe première.

Toni Fernández a fait ses grands débuts avec le Barça le 4 janvier 2025, lors de la rencontre face à Barbastro en Coupe du Roi, lorsqu'il est entré en jeu à la place de Pablo Torre.

À lire aussi :

Découvrez les principaux transferts du dernier jour du mercato

À 16 ans, 5 mois et 17 jours, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à disputer son premier match avec l'équipe première du Barça au cours du XXIe siècle, derrière Lamine Yamal.

Le joueur a bénéficié d'une nouvelle opportunité la saison dernière sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui l'a titularisé face à Gérone au stade olympique Lluís Companys, avant qu'il ne quitte la pelouse à la fin de la première mi-temps.

Toni Fernández n'a disputé que deux matchs sous le maillot de l'équipe première du Barça, avant de décider de tenter une nouvelle expérience dans le football italien, le club catalan conservant l'option de le récupérer à l'avenir.

Le joueur a déclaré dans des propos accordés au site officiel de Venise : « J'ai choisi Venise en raison de l'important projet qu'ils m'ont présenté, et de la confiance qu'ils m'ont accordée dès le premier instant. Quitter la maison n'est jamais facile, mais je suis très motivé à l'idée de donner le meilleur de moi-même et de relever ce nouveau défi. »

Et d'ajouter : « Depuis que j'ai appris l'intérêt de Venise pour me recruter, j'ai commencé à suivre les matchs de l'équipe, et je veux dire aux supporters que, ensemble, nous pouvons et nous devons atteindre nos objectifs. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »