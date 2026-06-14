Après 710 jours d’absence, Manuel Neuer retrouve le onze de départ de l’Allemagne pour affronter Curaçao

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a fait le point sur Manuel Neuer samedi, lors de la conférence de presse précédant le match de Coupe du monde contre Curaçao. Le gardien légendaire sera titulaire face à l'équipe de Dick Advocaat, devançant ainsi Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) et Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Le portier du Bayern Munich avait mis un terme à sa carrière internationale après la défaite contre l’Espagne à l’Euro 2024, mais Nagelsmann a réussi à le convaincre de faire une dernière apparition lors de la Coupe du monde.

Les médias allemands l’anticipaient déjà : Neuer sera bien le gardien titulaire de la Mannschaft au Mondial, une information que le sélectionneur a confirmée samedi. Le portier de 38 ans effectuera donc son retour dans la cage allemande 710 jours après l’élimination face à l’Espagne à l’Euro.

Le gardien du Bayern Munich a connu une saison plutôt réussie, ponctuée d’un nouveau titre de champion d’Allemagne. En Ligue des champions, son club s’est arrêté en demi-finale face au Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, le vétéran de 40 ans a soigné une blessure au mollet.

« Nous avons besoin d’un Neuer à 100 % pour disputer une grande Coupe du monde. Il est prêt et a beaucoup progressé », a assuré Nagelsmann au sujet de la condition physique de son gardien. « Il manquait de rythme, mais ce n’est plus le cas. »

Nagelsmann a par ailleurs annoncé que Nathaniel Brown et Jamal Musiala seraient également titulaires. Brown, qui s’apprête à s’engager avec le Bayern, a récemment impressionné lors de la rencontre amicale face aux États-Unis et prend ainsi le meilleur sur David Raum.

Souvent blessé cette saison, le jeune prodige profite des derniers jours et de la rencontre face à Curaçao pour retrouver son meilleur niveau. « Pour briller au Mondial, nous avons besoin d’un Jamal au top. Il doit accumuler du temps de jeu, et c’est exactement ce qu’il aura demain », a conclu le sélectionneur.