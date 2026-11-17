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L'Arabie saoudite n'a pas réussi à prolonger sa série d'invincibilité sous la houlette de son entraîneur grec Georgios Donis et a concédé face à l'Ouzbékistan sa troisième défaite avec lui.

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L'Arabie saoudite s'est inclinée face à l'Ouzbékistan (1-2) ce mardi, au stade Jassim-bin-Hamad de Doha, la capitale qatarie, lors de son deuxième match amical de la trêve internationale en cours.

Il s'agit de la première défaite de la sélection saoudienne depuis le revers 4-0 concédé face à l'Espagne lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Depuis, l'Arabie saoudite avait disputé 7 matchs, un au Mondial, 5 lors de la « Khaleeji 27 » et un en amical, pour 5 victoires et 2 nuls, avant de tomber face à l'Ouzbékistan.

Cette défaite est la troisième subie par Donis à la tête de l'Arabie saoudite depuis sa prise de fonctions en avril dernier, puisqu'il s'était déjà incliné en amical face à l'Équateur avant le Mondial 2026.

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L'Arabie saoudite boucle ainsi son stage à Doha pendant cette trêve internationale, le match face à l'Ouzbékistan étant son deuxième, après la victoire 3-2 contre la Corée du Sud vendredi dernier.

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La composition de l'Arabie saoudite face à l'Ouzbékistan

La sélection saoudienne a entamé la rencontre avec 5 changements par rapport au dernier match contre la Corée du Sud, le plus marquant étant la titularisation du jeune gardien Hamed Al-Shanqiti à la place de Mohammed Al-Owais, écarté du groupe par le technicien grec Georgios Donis.

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Hamed Al-Shanqiti n'était pas la seule nouveauté par rapport au onze vainqueur de la Corée du Sud (3-2) vendredi dernier, puisque Saud Abdulhamid a été aligné au poste d'arrière droit à la place de Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis a également relancé Musab Al-Juwayr dans le onze de départ, aux dépens de Mohamed Kanno. Le milieu avait manqué la Coupe arabe du Golfe « Khaleeji 27 » avec l'Arabie saoudite et avait débuté sur le banc lors du dernier match face à la Corée du Sud.

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Le technicien grec a aussi procédé à deux changements en attaque, avec Ahmed Al-Ghamdi et Firas Al-Buraikan aux côtés de Marwan Al-Sahafi, à la place de Mohammed Al-Qahtani et Abdullah Al-Hamdan.

Voici la composition de l'Arabie saoudite :

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Gardien : Hamed Al-Shanqiti

Défense : Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi

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Milieu : Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr

Attaque : Marwan Al-Sahafi, Firas Al-Buraikan, Ahmed Al-Ghamdi

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Que s'est-il passé lors du match entre l'Arabie saoudite et l'Ouzbékistan ?

À la 19e minute, Shirzad Isnov a ouvert le score pour l'Ouzbékistan, à la suite d'une erreur fatale du gardien saoudien Hamed Yousef Al-Shanqiti.

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Le jeune portier a tenté de relancer vers un coéquipier, mais sa passe est parvenue à Isnov, qui s'est retrouvé seul face au but et n'a eu aucun mal à pousser le ballon au fond des filets.

Cette erreur a mis Al-Shanqiti dans l'embarras, d'autant qu'il disputait son premier match international avec l'Arabie saoudite, après ses bonnes prestations en Roshn Saudi League sous les couleurs d'Al-Kholood.

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Mais l'Arabie saoudite est rapidement revenue dans la partie : son attaquant Firas Al-Buraikan a égalisé à la 23e minute, en reprenant d'une superbe tête un centre d'Ahmed Al-Ghamdi.

Ce but confirme l'excellente forme d'Al-Buraikan en sélection en ce moment : il s'agit de sa quatrième réalisation avec l'Arabie saoudite lors des deux dernières trêves internationales.

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L'attaquant d'Al-Ahli a été sacré meilleur buteur de la 27e édition de la Coupe arabe du Golfe, la « Khaleeji 27 », avec 3 buts : un en finale contre les Émirats arabes unis, en plus de son doublé contre Oman en phase de groupes.

Mais la joie d'Al-Buraikan et de ses coéquipiers a été de courte durée, puisque l'Ouzbékistan a inscrit un deuxième but à la 35e minute, de nouveau par Shirzad Isnov, qui a profité d'un ballon qui traînait dans la surface pour le pousser au fond des filets.

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La sélection ouzbèke a failli ajouter un troisième but à la 39e minute, après une erreur fatale de la défense saoudienne, mais l'arbitre l'a refusé pour hors-jeu.

Donis a effectué 6 changements au retour des vestiaires : le gardien Abdulquddus Atiah a remplacé Hamed Al-Shanqiti, tandis que les latéraux Nawaf Boushal et Fares Abidi ont pris la place de Saud Abdulhamid et Moteb Al-Harbi.

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Ali Lajami est entré en défense centrale à la place d'Abdulelah Al-Amri, Mukhtar Ali au milieu de terrain à la place d'Abdullah Al-Khaibari, et Abdullah Al-Hamdan en attaque en remplacement de Firas Al-Buraikan.

Mais la seconde période a débuté de la pire des manières pour l'Arabie saoudite : le remplaçant Ali Lajami a été directement exclu à la 50e minute, après une intervention violente sur un joueur ouzbek au milieu de terrain.

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Les joueurs saoudiens et leur entraîneur Georgios Donis ont tenté de redresser la situation dans le temps restant, mais l'infériorité numérique et la résistance acharnée des Ouzbeks les ont empêchés d'égaliser, et la rencontre s'est soldée par une défaite 1-2.