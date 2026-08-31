Al-Hilal et Al-Ahli s'affrontent dans un Clásico ce mardi soir, à l'occasion du match reporté de la troisième journée de la Roshn League, sur fond d'une histoire chargée qui place « le Leader » face à l'occasion de mettre fin à l'une des séries les plus contrariantes de ses duels contre Al-Ahli, après plusieurs années durant lesquelles il n'a pas réussi à s'imposer contre lui dans le temps réglementaire.

La dernière victoire d'Al-Hilal sur Al-Ahli en dehors des tirs au but remonte au 5 octobre 2024, lorsque « le Leader » avait remporté la confrontation sur le score de 2-1 en Roshn League. Depuis cette date, Al-Ahli s'est transformé en un adversaire particulièrement épineux pour l'équipe bleue, réussissant à la priver de la victoire lors de 5 confrontations consécutives.

Durant cette série, Al-Ahli est parvenu à battre Al-Hilal à deux reprises, tandis que 3 matches se sont soldés par un nul, dont la demi-finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées la saison dernière, que « le Leader » avait remportée aux tirs au but, ce qui signifie que la victoire n'a pas été acquise par Al-Hilal dans le temps effectif de la rencontre.

Al-Ahli, bête noire d'Al-Hilal : les souvenirs asiatiques font mal au Leader

Les souffrances d'Al-Hilal face à Al-Ahli ne se sont pas limitées aux compétitions nationales, elles se sont étendues au continent asiatique, lorsqu'Al-Ahli a réussi à faire tomber « le Leader » sur le score de 3-1 en demi-finale de la Ligue des champions d'Asie d'élite lors de la saison 2024-2025, dans l'une des défaites les plus cuisantes subies par Al-Hilal durant cette période.

Ce résultat en particulier a offert à Al-Ahli un avantage psychologique considérable dans ses dernières confrontations face à Al-Hilal, et a confirmé que l'équipe de l'Ouest ne craint pas d'affronter « le Leader », quelle que soit la force de son effectif ou l'ampleur des pressions entourant le match.

Mais le Clásico intervient cette fois dans des circonstances totalement différentes : Al-Hilal aborde le match avec une occasion historique de mettre fin à la série, tandis qu'Al-Ahli arrive à ce rendez-vous en proie à une série de changements et de coups durs qui ont affecté sa stabilité ces derniers temps.

Al-Hilal face à l'occasion d'exploiter l'effondrement d'Al-Ahli

Le départ de plusieurs éléments majeurs d'Al-Ahli ces derniers temps accroît la difficulté de la situation, au premier rang desquels l'Algérien Riyad Mahrez et l'Ivoirien Franck Kessié, en plus du départ de l'entraîneur Matthias Jaissle, des changements qui ont contraint l'équipe à entamer une phase de reconstruction technique très tôt dans la saison.

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Et les coups durs ne se sont pas arrêtés aux changements dans l'effectif et le staff technique, puisqu'Al-Ahli a subi une défaite sévère lors de la dernière journée face à Al-Khaleej sur le score de 3-1, dans un match qui a soulevé de nombreux points d'interrogation quant à l'état de forme de l'équipe et qui a accru le poids des pressions juste avant la confrontation face à Al-Hilal.

C'est là qu'apparaît la chance d'Al-Hilal : « le Leader » n'affronte pas seulement l'Al-Ahli qu'il a connu lors des confrontations précédentes, mais une équipe qui traverse une phase de transition et qui cherche stabilité et identité, ce qui pourrait donner un avantage à Al-Hilal s'il parvient à exercer un pressing précoce et à exploiter les espaces et les erreurs apparues ces derniers temps.

Mais aborder le Clásico de cette manière comporte aussi un risque, car Al-Ahli sait parfaitement comment jouer contre Al-Hilal et l'a déjà fait tomber à plus d'une reprise alors que « le Leader » était au sommet de sa forme. C'est pourquoi miser uniquement sur les crises de l'adversaire pourrait être un piège, d'autant que les matches au sommet imposent souvent une logique différente des calculs qui précèdent la confrontation.

696 jours attendent le verdict d'Al-Hilal

En comptant la période écoulée depuis la dernière victoire d'Al-Hilal sur Al-Ahli dans le temps effectif, « le Leader » aborde la confrontation de mardi avec l'occasion de mettre fin à une série qui dure depuis 696 jours et de réécrire l'histoire du Clásico.

La victoire cette fois ne signifierait pas seulement l'obtention de 3 points dans un match reporté, mais donnerait à Al-Hilal un immense élan psychologique face à un adversaire qui lui a causé beaucoup de frustration au cours des deux dernières années, et enverrait un message au reste des concurrents selon lequel « le Leader » est capable de faire tomber même les équipes qui ont le plus entravé sa route ces derniers temps.

En revanche, Al-Ahli est conscient que les circonstances qui l'entourent pourraient faire de lui le moins favori sur le papier, mais c'est précisément cela qui pourrait lui donner une motivation supplémentaire pour réagir et retrouver la confiance face à un adversaire de la taille d'Al-Hilal.

C'est pourquoi le Clásico de mardi dépasse la simple lutte pour les points : Al-Hilal veut se débarrasser d'une malédiction vieille de 696 jours, et Al-Ahli veut prouver que ses crises actuelles ne signifient pas sa chute face à son adversaire historique. Alors, « le Leader » exploitera-t-il les déboires d'Al-Ahli et brisera-t-il la série, ou Al-Ahli continuera-t-il à jouer le rôle de la bête noire qui refuse de disparaître ?