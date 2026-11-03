Après 575 jours, le Barça décroche une victoire tant attendue en Ligue des champions

Le Barça a mis fin à une série négative de 18 matches consécutifs sans garder sa cage inviolée en Ligue des champions, après s'être imposé sur le score de 3-0 face à Aston Villa ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue.

Selon les statistiques de « Mister Chip », le club catalan a remporté une victoire avec un clean sheet pour la première fois depuis son succès face au Borussia Dortmund sur le score de 4-0 le 9 avril 2025, soit depuis 575 jours.

Le Barça a ainsi mis fin à la plus longue série de ce type pour un club espagnol dans l'histoire des participations européennes.

Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque le Barça a renforcé son bilan exceptionnel face aux clubs anglais sur sa pelouse, portant à 46 le nombre de ses confrontations contre eux, au cours desquelles il n'a concédé que deux défaites seulement.

Fait marquant, ces deux défaites ont toutes deux été concédées face à Liverpool, le club catalan confirmant ainsi la difficulté de la tâche des clubs anglais lorsqu'ils se déplacent chez lui dans les compétitions européennes.

D'après les statistiques du réseau « Squawka », le Barça n'a pas connu la défaite face aux clubs anglais sur sa pelouse lors de ses 16 derniers matches, avec 11 victoires et 5 nuls.