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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Après 575 jours, le Barça décroche une victoire tant attendue en Ligue des champions

FC Barcelone vs Aston Villa
FC Barcelone
Aston Villa
Ligue des Champions
Espagne
Angleterre

Le Barça met fin à une série négative face à Aston Villa

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Le Barça a mis fin à une série négative de 18 matches consécutifs sans garder sa cage inviolée en Ligue des champions, après s'être imposé sur le score de 3-0 face à Aston Villa ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue.

Selon les statistiques de « Mister Chip », le club catalan a remporté une victoire avec un clean sheet pour la première fois depuis son succès face au Borussia Dortmund sur le score de 4-0 le 9 avril 2025, soit depuis 575 jours.

Le Barça a ainsi mis fin à la plus longue série de ce type pour un club espagnol dans l'histoire des participations européennes.

Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque le Barça a renforcé son bilan exceptionnel face aux clubs anglais sur sa pelouse, portant à 46 le nombre de ses confrontations contre eux, au cours desquelles il n'a concédé que deux défaites seulement.

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Fait marquant, ces deux défaites ont toutes deux été concédées face à Liverpool, le club catalan confirmant ainsi la difficulté de la tâche des clubs anglais lorsqu'ils se déplacent chez lui dans les compétitions européennes.

D'après les statistiques du réseau « Squawka », le Barça n'a pas connu la défaite face aux clubs anglais sur sa pelouse lors de ses 16 derniers matches, avec 11 victoires et 5 nuls.

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