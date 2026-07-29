Après 53 matchs : une défaite algérienne brise le record historique d'Inzaghi avec Al-Hilal

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a perdu son record historique avec le club saoudien, après 53 matches complets.

Al-Hilal s'est incliné face au MC Alger sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce mercredi, dans le troisième match amical d'« Al-Zaïm » durant son stage à l'étranger en Autriche.

Cette défaite est la première subie par Al-Hilal avec Inzaghi, tant sur le plan amical qu'officiel, depuis 53 matches complets, et la deuxième d'une manière générale sous la direction de l'entraîneur italien.

La première et dernière défaite de l'équipe saoudienne sous la direction de l'entraîneur italien remontait au 4 juillet de l'année dernière, face au club brésilien de Fluminense sur le score de 2-1, en quart de finale de la Coupe du monde des clubs 2025.

Après cela, Al-Hilal a disputé 53 matches, dont 5 amicaux et 48 officiels, sous la direction d'Inzaghi, sans connaître la défaite, avant de s'incliner face au MC Alger.

Il est vrai qu'« Al-Zaïm » avait été éliminé de la Ligue des champions d'Asie de l'élite dès les huitièmes de finale, face au club qatari d'Al-Sadd, mais le temps réglementaire et les prolongations s'étaient terminés sur un match nul positif de 3-3, avant la défaite aux tirs au but.

Il convient de rappeler qu'Inzaghi a dirigé Al-Hilal depuis le début de la Coupe du monde des clubs 2025, et qu'il a réussi à le mener au sacre de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées, mais il a perdu le championnat saoudien au profit du voisin et rival traditionnel Al-Nassr, sans subir la moindre défaite.