Après 45 minutes, les téléspectateurs s’agacent prodigieusement contre un homme lors de Serbie-Pays-Bas

Le commentateur de la NOS Jeroen Grueter essuie de très nombreuses critiques de la part des téléspectateurs sur X. Pendant Serbie-Pays-Bas, la plateforme se remplit de commentaires négatifs sur le commentaire de l’Utrechtois.

Après 45 minutes, les Pays-Bas mènent 0-1 contre les Serbes, après que Mexx Meerdink, pour sa première titularisation, a transformé sans trembler le penalty obtenu par Crysencio Summerville. Pourtant, les téléspectateurs de ce duel de Ligue des nations semblent être agacés par le commentateur du match.

Après douze minutes, Cody Gakpo a été fauché par Sasa Lukic sur un tacle glissé. Pendant l’action, l’attaquant est resté coincé avec sa jambe entre celles du Serbe. Finalement, Gakpo a dû quitter la partie sur blessure. Grueter a parlé d’une « faute méchante ».

« Là encore, le commentateur est une nouvelle fois un crétin concernant la faute sur Gakpo. Lukic joue le ballon et Gakpo lui donne un coup de pied dans la jambe ! », écrit Ron. Ed n’est pas non plus séduit par Grueter. « Oh non… Le commentateur du football aujourd’hui, c’est Grueter. Il raconte n’importe quoi, comme à chaque fois avec lui. »

Le commentateur est aussi critiqué pour son choix de mots sur le penalty de Meerdink. Il a alors fait référence à Antonín Panenka, qui avait exécuté pour la première fois son fameux penalty piqué dans le même stade il y a cinquante ans.

« On sait déjà qu’on a de piètres beaux parleurs à la NOS. Mais ce Grueter bat tous les records. Pourquoi supposer qu’un néo-international va tenter une Panenka simplement parce que Panenka l’a un jour faite dans ce but ? Il ne comprend absolument rien au jeu ! », juge Jan.

« Grueter est encore en train de feuilleter frénétiquement son livre rempli de messages absurdes. Ça déblatère, ça déblatère et rien d’intelligent n’en sort », peut-on lire sur X. « Quel moulin à paroles comme commentateur. Un remplacement, s’il vous plaît », a également été posté.























