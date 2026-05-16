Après 449 matchs sous le maillot merengue, le Real Madrid se prépare à dire au revoir à l’un de ses emblèmes à l’issue de la saison

Dani Carvajal quittera le Real Madrid en fin de saison, selon The Athletic. Le club madrilène a décidé de ne pas prolonger son contrat, qui expire cet été.

La question d’une éventuelle prolongation pour le latéral droit, désormais âgé de 34 ans, se posait depuis plusieurs mois. Ces dernières saisons, il a peu joué, en partie à cause de blessures.

Il avait déjà manqué une grande partie de la saison dernière en raison d’une rupture des ligaments croisés, et les problèmes physiques se sont poursuivis cette année avec de nouvelles blessures au genou et au pied.

Selon The Athletic, le club lui a désormais notifié sa décision de ne pas prolonger son contrat, qui expire cet été.

Son avenir reste à définir : un départ vers l’Arabie saoudite ou un autre pays du Moyen-Orient semble toutefois « complexe » en raison des tensions dans la région.

Formé au Real Madrid, il avait rejoint le Bayer Leverkusen en 2012 avant d’être rapatrié un an plus tard.

Depuis son retour, il a disputé 449 matchs officiels, remportant notamment six Ligue des champions et quatre titres de champion d’Espagne. International espagnol (52 sélections), il a porté pour la dernière fois le maillot de la Roja en septembre dernier.