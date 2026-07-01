Le Mexique s'est qualifié haut la main pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le coorganisateur s'est imposé 2-0 face à l'Équateur à l'Estadio Azteca de Mexico. Des frappes fulgurantes de Julián Quiñones et Raúl Jiménez ont fait la différence pour El Tri,qui signe ainsi sa première victoire en phase à élimination directe depuis le 2-0 contre la Bulgarie, toujours à l’Azteca, lors de la Coupe du monde 1986. Le Mexique disputera son huitième de finale le 6 juillet, encore à l’Azteca, contre l’Angleterre ou la République démocratique du Congo.

Dès le coup d’envoi, les Mexicains ont imposé leur supériorité et multiplié les actions dangereuses, animés par le jeune prodige Gilberto Mora (17 ans) et le vétéran Raúl Jiménez (35 ans). Ce dernier a d’abord manqué la première occasion franche, expédiant sa tête puissante à côté des cages.

Le Mexique a maintenu la pression et a failli ouvrir le score par l’intermédiaire de Mora, dont la frappe enroulée a frôlé le cadre de Hernán Galíndez. Peu après, le gardien expérimenté (39 ans) a vu l’Équateur se créer une occasion soudaine, mais la tentative puissante de John Yeboah a heurté le poteau.

Peu après, le premier but est tombé : bien lancé en profondeur par Roberto Alvarado, Quiñones a percé la surface, coupé vers l’intérieur et frappé fort au ras du poteau : 1-0, l’Azteca exulte.

Après la pause pour s’hydrater, le groupe de mariachis a pu se faire entendre à nouveau. Une passe catastrophique du défenseur équatorien Joël Ordóñez a atterri directement dans les pieds de Jiménez, qui a enchaîné un une-deux avec Quiñones avant de marquer d’un superbe tir du droit dans la lucarne : 2-0.

L’Équateur a dû se lancer à la poursuite du score et a tenté sa chance, notamment par l’intermédiaire de Yeboah, qui a mis à l’épreuve le gardien mexicain Raúl Rangel, mais s’est montré trop peu incisif en attaque. Le Mexique, toujours inviolé dans ce Mondial, a failli porter le score à 3-0 peu après : Mora a manqué le cadre de justesse d’une tête à bout portant.

Après la pause, le Mexique adopte un profil plus défensif et laisse le ballon à l’Équateur, qui peine à imposer son rythme. Les Aztèques frôlent même le troisième but par César Montes, dont la tête est repoussée par Galíndez, puis par Johan Vásquez, dont l’autre coup de tête file juste à côté.

Avec notamment l’ancien joueur du Feyenoord Santiago Giménez sur la pelouse, le Mexique n’a plus été inquiété par la suite. La sélection mexicaine garde ainsi l’espoir d’égaler, voire de dépasser, ses meilleures performances en Coupe du monde : les quarts de finale atteints à domicile en 1970 et 1986.

Dans les dernières secondes du temps additionnel, l’arbitre slovène Slavko Vincic a été appelé à consulter l’écran de la VAR. Les images ont montré que Piero Hincapié, la bouche couverte, s’adressait avec véhémence à Gimenez ; le défenseur d’Arsenal a alors reçu un carton rouge inutile et a dû quitter prématurément le terrain.