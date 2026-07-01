Le Mexique s'est qualifié haut la main pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le co-organisateur s'est imposé 2-0 face à l'Équateur à l'Estadio Azteca de Mexico. Des frappes fulgurantes de Julián Quiñones et Raúl Jiménez ont fait la différence pour El Tri,qui signe ainsi sa première victoire en phase à élimination directe depuis le 2-0 contre la Bulgarie dans ce même Azteca lors de la Coupe du monde 1986. Le Mexique disputera son huitième de finale le 6 juillet, toujours dans l’arène mythique, face à l’Angleterre ou à la République démocratique du Congo.

Dès le coup d’envoi, les Mexicains ont imposé leur supériorité, animés par le jeune prodige Gilberto Mora (17 ans) et le vétéran Raúl Jiménez (35 ans). Ce dernier a d’abord manqué la première occasion franche, expédiant un coup de tête puissant à côté du cadre.

Le Mexique a maintenu la pression et a failli ouvrir le score par l’intermédiaire de Mora, dont la frappe enroulée a frôlé le cadre de Hernán Galíndez. Peu après, le gardien expérimenté (39 ans) a vu l’Équateur se procurer une occasion soudaine, mais la tentative puissante de John Yeboah a heurté le poteau.

Peu après, le premier but est tombé : bien lancé en profondeur par Roberto Alvarado, Quiñones a déboulé dans la surface, a croisé sa frappe et a logé le ballon dans le petit filet (1-0, 38^e). L’Azteca a explosé.

Après la pause pour s’hydrater, le groupe de mariachis a pu se faire entendre à nouveau. Une passe catastrophique du défenseur équatorien Joël Ordóñez a atterri directement dans les pieds de Jiménez, qui a combiné avec Quiñones avant de marquer d’un superbe tir du droit dans la lucarne : 2-0.

L’Équateur a dû se lancer à la poursuite du score et a tenté sa chance, notamment par l’intermédiaire de Yeboah, qui a mis à l’épreuve le gardien mexicain Raúl Rangel, mais s’est montré trop peu incisif en attaque. Le Mexique, toujours inviolé dans ce Mondial, a failli porter le score à 3-0 peu après : Mora a manqué le cadre de justesse d’une tête à bout portant.

Après la pause, le Mexique adopte un profil plus défensif et laisse le ballon à l’Équateur, qui peine à imposer son rythme. Les Mexicains frôlent même le troisième but par César Montes, dont la tête est repoussée par Galíndez, puis par Johan Vásquez, dont l’autre coup de tête file juste à côté.

La rencontre perd alors en intensité. Dans les ultimes secondes du temps additionnel, l’arbitre slovène Slavko Vincic est appelé à consulter l’écran de la VAR. Il constate que Piero Hincapié, la bouche couverte, a adressé des propos à Santiago Giménez et expulse injustement le défenseur d’Arsenal.

Le Mexique s’impose 2-0 et garde l’espoir d’égaler, voire de dépasser, ses meilleures performances en Coupe du monde : les quarts de finale atteints à domicile en 1970 et 1986.