Après 4 ans de séparation : les détails du nouveau conflit judiciaire entre Piqué et Shakira

La chanteuse Shakira et Gerard Piqué se sont retrouvés de nouveau devant la justice, quatre ans après leur séparation.

Les anciens époux ont comparu devant le tribunal de la ville de Barcelone afin de discuter du calendrier de visites de leurs deux fils, Milan et Sasha, après plusieurs jours de négociations qui n'ont débouché sur aucun nouvel accord.

Le journal « Marca » a indiqué que les procédures judiciaires étaient terminées et que la situation était désormais en attente du prononcé du jugement. Entre-temps, les proches de Gerard Piqué ont livré leur version du différend et détaillé les clauses de l'accord conclu en 2022, après des mois de négociations ayant suivi l'annonce de leur séparation.

Que souhaite changer Shakira ?

Le nouveau litige concerne les déplacements de Milan et Sasha entre Miami et Barcelone, les deux garçons vivant avec leur mère à Miami depuis 2023, tandis que Piqué réside à Barcelone.

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Selon les représentants de Shakira, la chanteuse a l'intention de modifier l'une des clauses de l'accord de garde afin d'empêcher ses deux fils de traverser l'océan Atlantique durant de courtes périodes de vacances.

L'artiste affirme que son objectif n'est pas de réduire le temps que les enfants passent avec leur père, mais de partager l'effort du voyage entre les deux parents, plutôt que de le faire reposer sur les seuls enfants.

Sa proposition prévoit que Piqué se rende à Miami durant les courtes périodes de repos pour y passer un peu de temps avec ses enfants, ce qui leur éviterait la peine de parcourir de longues distances pour de courtes durées, ainsi que les troubles du sommeil que cela occasionne.

Les représentants de la chanteuse estiment que ce changement préserverait mieux la santé psychologique, physique et scolaire de Milan et Sasha, et leur permettrait de poursuivre leur routine de vie habituelle.

Les détails de l'accord de 2022

Des sources proches de l'ancien footballeur ont exposé au journal espagnol « La Vanguardia » leur interprétation de l'accord conclu en 2022, ainsi que les conséquences de la demande actuelle de Shakira.

Selon ces sources, les voyages des enfants à Barcelone durant certaines vacances faisaient partie de l'accord qui avait permis à la chanteuse de déménager avec eux à Miami.

Les proches de Piqué ont déclaré au journal : « L'accord prévoyait que, durant les périodes de vacances du calendrier scolaire américain, qui durent environ une semaine chacune, Milan et Sasha seraient à Barcelone avec la famille de leur père : leurs oncles, leurs tantes et leurs grands-parents, et qu'ils iraient à la maison de Bulevar... En contrepartie, le père a accepté leur déménagement à Miami avec leur mère. »

Les mêmes sources indiquent que l'accord fut le fruit de longues négociations couronnées par une réunion ayant duré près de 12 heures dans l'ancienne maison familiale. L'accord a permis aux enfants de s'installer aux États-Unis avec leur mère, tandis que Piqué conservait de larges droits de visite.

Selon des sources proches de l'ancien footballeur, l'accord stipulait que Piqué se rende à Miami chaque mois pour y passer neuf jours avec ses deux fils. Les sources ont ajouté : « Il tient toujours sa promesse. »

Milan et Sasha se rendaient également à Barcelone durant certains jours fériés pour passer du temps avec leur père et sa famille.

Les dates proposées comprenaient les vacances de Thanksgiving et les vacances de printemps, à la fin du mois de mars, dans les écoles américaines, afin que les enfants puissent voyager en Espagne sans manquer leurs cours ni leurs activités.

L'accord prévoyait également de partager entre les deux parents la moitié des vacances d'été et de celles de Noël. C'est précisément cet arrangement que Shakira entend aujourd'hui modifier.

L'accord de séparation entre Shakira et Piqué

L'accord de séparation a été homologué devant un juge à Barcelone en décembre 2022, après plusieurs mois de négociations consécutives à l'annonce de leur séparation en juin de la même année.

Des sources proches de Piqué estiment que la proposition de Shakira affecte directement une clause de l'accord qui prévoit les voyages des enfants à Barcelone durant des périodes déterminées de l'année scolaire.

Les sources proches de l'ancien footballeur ont conclu en déclarant : « Elle veut que ce soit toujours lui qui voyage ; toute l'affaire repose là-dessus. »