L'Arabie saoudite retrouve les sommets après une absence de 23 ans, grâce à une victoire méritée face aux Émirats arabes unis, en finale de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 ».

L'Arabie saoudite s'est imposée face aux Émirats arabes unis sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, au stade Al-Inmaa de Djeddah, en finale du tournoi du Golfe.

L'Arabie saoudite a entamé la rencontre avec beaucoup d'intensité, inscrivant deux buts en moins de 15 minutes, et a même frôlé le troisième but, mais la frappe de Saleh Abou Al-Shamat a heurté le poteau.

Hammam Al-Hammami a ouvert le score pour l'Arabie saoudite à la 11e minute de jeu, après avoir décoché une frappe depuis les abords de la surface de réparation, qui a heurté la défense émiratie et trompé le gardien Khaled Issa pour finir au fond des filets.

Trois minutes plus tard seulement, Feras Al-Brikan a ajouté le deuxième but pour l'Arabie saoudite, après s'être retrouvé seul face au but émirati, où il a logé le ballon au fond des filets d'une frappe à ras de terre du pied gauche.

L'Arabie saoudite renoue ainsi avec les titres après une absence de 23 années entières, depuis son sacre dans ce même tournoi du Golfe en 2003.

Ce titre est le quatrième remporté par l'Arabie saoudite dans la Coupe du Golfe arabique, lui permettant d'égaler l'Irak au rang de deuxième nation la plus titrée dans la compétition, à six titres du Koweït, qui occupe la première place.

De leur côté, les Émirats arabes unis ont échoué à reconquérir le tournoi du Golfe, prolongeant une disette qui dure depuis 13 ans, depuis leur sacre pour la deuxième et dernière fois en 2013.